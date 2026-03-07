महराजगंज में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में घिरा पति, घर में फंदे से लटककर दे दी जान

Maharajganj News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोप में घिरा पति, घर में फंदे से लटककर दे दी जान
Maharajganj News In Hindi: मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही पति मुर्तुजा, उसके पिता और मां की ओर से दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था. 5 मार्च को हत्या हुई थी.
महराजगंज जिले के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में दहेज को लेकर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और जब पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तब अगले ही दिन उसने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली.
दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप
पुलिस के अनुसार, 5 मार्च को बृजमनगंज थाने में आयशा खातून निवासी बरगाहपुर टोला लेहड़ा स्टेशन ने तहरीर दी थी. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नाजिमा खातून की शादी बृजमनगंज के सौरहा गांव में मुर्तुजा के साथ हुई थी.
आरोप है कि शादी के बाद से ही मुर्तुजा, उसके पिता और मां की ओर से नाजिमा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था. परिवार का कहना है कि 5 मार्च को दहेज को लेकर हुए विवाद के बाद मुर्तुजा ने नाजिमा की हत्या कर दी.
पति के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी
पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति मुर्तुजा के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी.
इसी दौरान शुक्रवार (6 मार्च) को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मुर्तुजा ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद खुद फंदे से लटककर जान दे दी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल है.
अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
