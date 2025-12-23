Uttar Pradesh Murder News: मेरठ में हुए सौरभ मर्डर केस जैसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के संभल में हुई, यहां एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बिजनेसमैन पति की हत्या कर दी. खुलासा हुआ है कि उन्होंने पहले उसके सिर पर लोहे की रॉड और हथौड़े से वार किया. उसकी मौत के बाद उन्होंने मिक्सर से बॉडी के टुकड़े कर दिए. मृतक का धड़ और कटा हुआ हाथ घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंक दिया. सिर को रामघाट पर गंगा नदी में फेंक दिया. उसके कपड़े भी जला दिए.

सड़ा-गला शव मिला, टैटू से हुई पहचान

पत्नी ने छह दिन बाद पुलिस में फर्जी शिकायत देकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. 27 दिन बाद पुलिस को नाले के किनारे पॉलीथीन में लिपटी सड़ी-गली बॉडी मिली. पोस्टमॉर्टम के दौरान कटे हुए हाथ पर "राहुल" नाम का टैटू मिला, जिससे मृतक की पहचान हुई. पत्नी से पूछताछ के बाद पुलिस को शक हुआ. घर पहुंचकर पूछताछ करने पर उन्हें लोहे की रॉड, बिस्तर और हीटर पर सूखे खून के धब्बे मिले. पुलिस जांच में पड़ोसियों से महिला के प्रेम संबंध की जानकारी मिली. उसकी बेटी ने भी शिकायत की कि घर में दो आदमी आए थे. पुलिस ने उसकी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. घटना चंदौसी थाना क्षेत्र में हुई.

15 साल पहले हुई थी शादी

रजपुरा थाना क्षेत्र के गन्ना कस्बे का रहने वाला राहुल जूते बेचता था. उसने 15 साल पहले चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी की रहने वाली रूबी से शादी की थी. उनका एक 12 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी है. पुलिस की जानकारी के मुताबिक, 15 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे पतरौआ रोड पर ईदगाह के पास नाले में एक युवक का शव मिला, जिसे कुत्तों ने नोच लिया था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव सड़ चुका था. पहले तो पहचान के लिए शव को मुर्दाघर में रखा गया, लेकिन कोई नहीं आया. पांच दिन बाद 20 दिसंबर को पोस्टमार्टम हुआ. कटे हाथ पर "राहुल" नाम का टैटू मिला.

जांच में पत्नी के प्रेम संबंध का पता चला

लाश 40 साल के राहुल की निकली. जांच में पता चला कि राहुल 18 नवंबर से लापता था. 24 नवंबर को उसकी पत्नी रूबी ने चंदौसी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने गांव वालों और घरवालों से पूछताछ की, जिसमें महिला के लव अफेयर की जानकारी मिली. 21 दिसंबर को जब पुलिस घर की जांच करने आई तो बिस्तर पर खून के धब्बे, लोहे की रॉड और इलेक्ट्रिक हीटर मिले. फोरेंसिक टीम ने उन्हें कब्जे में लेकर लैब में भेज दिया.

बॉयफ्रेंड के साथ पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा

रूबी ने गौरव के साथ अफेयर होने की बात कबूल की. ​​उसने बताया कि 18 नवंबर 2025 की रात को राहुल ने उसे उसके बॉयफ्रेंड गौरव के साथ सेक्स करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था. इसके बाद उसने उसे पीटना शुरू कर दिया और समाज में बदनाम करने की धमकी दी. तभी उसने उसे मार डाला. मैंने उसे हथौड़े से मारा और गौरव ने उसे लोहे की रॉड से मारा. जैसे ही वह जमीन पर गिरा, मैंने उसका सिर फोड़ दिया. उसके बाद, हमने एक कारीगर से ग्राइंडर लिया और बॉडी के टुकड़े किए.

गिरफ्तारी के डर से, हमने 24 नवंबर को पुलिस में गुमशुदगी की नकली शिकायत दर्ज कराई. आरोपियों ने यह जुर्म बहुत चालाकी से किया. राहुल को मारने के बाद, उन्होंने उसके कपड़े जला दिए. उन्होंने बॉडी के हिस्सों को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह का इस्तेमाल किया. उन्होंने ऐसे रास्ते चुने जहां CCTV कैमरे नहीं लगे थे. उन्होंने रात का समय चुना.