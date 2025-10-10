UP Moonrise Time Today: करवा चौथ पर यूपी के बड़े शहरों में कितने बजे निकलेगा चांद? जानें- चंद्रोदय का सही समय
Karwa Chauth 2025 Moonrise Time Today in UP: करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती है.
देशभर में सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा.इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास करती हैं. रात को चंद्रमा निकलने के बाद पूजा अर्चना करके पत्नियां चांद को अर्घ्य देकर अपने उपवास को संपन्न करती हैं.
करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक दिन भर भूखी प्यासी रहकर व्रत करती है. महिलाएं 16 श्रृंगार करके दिनभर निर्जला व्रत करती है और पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करती है.
चांद को देखकर पूजा अर्चना करती हैं महिलाएं
महिलाएं दिन में एकसाथ इकट्ठा होकर पूजा अर्चना करती है और माता करवा की कथा सुनती है. इसके बाद रात को चंद्रमा निकलने पर छलनी से चांद को देखते हुए पति का चेहरा देखते हुए चांद को अर्घ्य देती हैं. चाँद की पूजा के बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर इस उपवास को संपन्न करता है.
करवा चौथ के दिन चांद के बेसब्री से इंतजार रहता है. आईए आपको बताते हैं कि यूपी के बड़े शहरों में करवा चौथ का चाँद कितने बजे निकलेगा. करवा चौथ पर राजधानी लखनऊ में रात 8:02 बजे चांद निकलेगा, जिसके बाद महिलाएं चांद को अर्घ्य देकर अपने व्रत खोल सकती हैं.
यूपी के बड़े शहरों में कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चाँद (Karwa Chauth 2025 Moon Time in UP)
- लखनऊ में रात 8:02 बजे
- कानपुर में रात 8:06 बजे
- आगरा में रात 8:13 बजे
- अलीगढ़ में रात 8:06 बजे
- मेरठ में रात 8:13 बजे
- गोरखपुर में रात 8:02 बजे
- नोएडा में रात 8:13 बजे
- प्रयागराज में रात 8:02 बजे
- सहारनपुर में रात 8:13 बजे
- इटावा में रात 8.05 बजे
- मथुरा में रात 08.10 बजे चांद निकलेगा.
बता दें कि हिन्दू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व होता है. ये त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से आरंभ होगी और 10 अक्टूबर शाम 7:38 बजे समाप्त हो जाएगी.
