हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलनीनो ने बढ़ाई किसानों की टेंशन! यूपी में 2015 जैसे हालात के संकेत; सूखे और महंगाई का खतरा

अलनीनो ने बढ़ाई किसानों की टेंशन! यूपी में 2015 जैसे हालात के संकेत; सूखे और महंगाई का खतरा

UP Weather Update: मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, यूपी में अलनीनो का असर 2015 जैसी स्थिति बना सकता है. उस साल जून से सितंबर के बीच देश में सामान्य से केवल 86 से 91 फीसदी बारिश हुई थी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मानसून की देरी ने चिंता बढ़ा दी है. मध्य जून तक प्रदेश में अमूमन मानसून सक्रिय हो जाता है, लेकिन इस बार अलनीनो के प्रबाव के चलते सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. जून में 50 फीसदी भी कम बारिश होगी, जबकि जुलाई से सितंबर के बीच भी सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं.

मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि इस वर्ष बारिश 90 फीसदी से भी हम हो सकती है. जिस कारण कई इलाकों में सूखे जैसी भी स्थिति बन सकती है. अभी जून में तीसरे सप्ताह के बाद भी बारिश के आसार नहीं बन रहे.   

अलनीनो का असर-2015 जैसे हालात 

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, यूपी में अलनीनो का असर 2015 जैसी स्थिति बना सकता है. उस साल जून से सितंबर के बीच देश में सामान्य से केवल 86 से 91 फीसदी बारिश हुई थी. इसके कारण सीजन में बोई जाने वाली फसलें जैसे धान,मक्का समेत खरीफ की फसलें प्रभावित हुईं थीं.यही नहीं तालाबों-पोखरों में पानी कम होने से सिंचाई प्रभावित हुई थी, जिसकी वजह से खाद्य महंगाई बढ़ गयी थी.

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने इस अंदाज में दी बधाई, सपा चीफ ने दिया सियासी संदेश

देश में अभी 50 से 60 प्रतिशत जिलों में बारिश सामान्य से कम हुई है.15 जून तक 703 जिलों में से मात्र 103 जिलों में ही सामान्य बारिश हो रही है.महाराष्ट्र में भी कम जिलों में सामान्य बारिश हुई है. इस पैटर्न से किसानों की चिंता बढ़ गयी है. 

अलनीनो का असर और बारिश 

2015 में अलनीनो का जबरदस्त प्रभाव था, जिसके चलते बारिश महज 86 फीसदी ही सिमट कर रह गयी थी. इसके बाद 2018 में अलनीनो थोडा कमजोर पड़ा जिसके चलते बारिश 90 फीसदी से थोडा अधिक हुई, जबकि 2023 में इसका असर मध्यम रहा और बारिश 94 फीसदी से अधिक रही.

ये फसलें होंगी प्रभावित 

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जून की बारिश खरीफ की फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहती है. जिसमें टमाटर, लौकीम भिन्डी, और अन्य फसलों के साथ-साथ दलहन में अरहर, मूंगफली और धान की बुवाई प्रभावित होगी. इन फसलों के दाम बढ़ने से सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा.

उधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को बी प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी की चेतावनी के साथ कई इलाकों में लू का अलर्ट भी जारी किया है. बांदा का तापमान लगातार बढ़ा हुआ है, वह देश का सबसे गर्म शहर रहा. मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिन मौसम में परिवर्तन नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: Uttarakhand News: लोकपाल में संयुक्त सचिव बनने की राह खुली, IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को उत्तराखंड सरकार की मंजूरी

Published at : 19 Jun 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Monsoon UP NEWS El Nino
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलनीनो ने बढ़ाई किसानों की टेंशन! यूपी में 2015 जैसे हालात के संकेत; सूखे और महंगाई का खतरा
अलनीनो ने बढ़ाई किसानों की टेंशन! यूपी में 2015 जैसे हालात के संकेत; सूखे और महंगाई का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बीजेपी की नई टीम पर मंथन पूरा! पंकज चौधरी की वापसी के बाद कभी भी हो सकता है ऐलान
यूपी बीजेपी की नई टीम पर मंथन पूरा! पंकज चौधरी की वापसी के बाद कभी भी हो सकता है ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वीकेंड पर नैनीताल में नया ट्रैफिक प्लान, कैंची धाम सहित इन मार्गों पर टैक्सी-दोपहिया वाहनों पर रोक
वीकेंड पर नैनीताल में नया ट्रैफिक प्लान, कैंची धाम सहित इन मार्गों पर टैक्सी-दोपहिया वाहनों पर रोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा न होती तो NDA सहयोगी न लोकसभा पहुंचते, न विधानसभा', पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का हमला
'सपा न होती तो NDA सहयोगी न लोकसभा पहुंचते, न विधानसभा', पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का हमला
Advertisement

वीडियोज

Nissan Tekton SUV: Patrol जैसा लुक, लेकिन Hybrid मिलेगा या नहीं? #nissan #tekton #autolive
US-Iran Peace Deal: ईरान-यूएस डील पर संकट! इजरायल-हिजबुल्ला विलेन? Explained |ABPLIVE
MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
बिहार
सपा में टूट की अटकलों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अखिलेश यादव की अपनी पार्टी पर पकड़...'
सपा में टूट की अटकलों पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'अखिलेश यादव की अपनी पार्टी पर पकड़...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
साउथ सिनेमा
Box Office: 296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
विश्व
चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, यूएस साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा
चीन के जिस लैब में बना था कोरोना वायरस, US साइंटिस्ट ने की थी उसकी फंडिंग? अब तक का बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नृपेंद्र मिश्रा का सबसे बड़ा बयान, कहा- ये डाका है...
Exclusive: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नृपेंद्र मिश्रा का सबसे बड़ा बयान, कहा- ये डाका है...
इंडिया
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget