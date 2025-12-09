मेरठ में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने आप नेता के खिलाफ 5 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है. अंकुश ने सोमेंद्र पर धोखे से दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद राज्यमंत्री ने उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का दावा ठोंका है.

दरअसल मेरठ में आप जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर पर धोखे से दलितों की जमीन को छीनने का आरोप लगाया था. जिसके बाद अब सोमेंद्र चौधरी ने उन पर मानहानि का दावा किया और उनकी छवि को ख़राब करने का आरोप लगाया है.

सोमेंद्र तोमर ने भेजा 5 करोड़ का नोटिस

इसके अलावा मंत्री ने एक भाजपा नेता द्वारा एक व्यापारी की नाक रगड़वा कर माफी मंगवाने के मामले में भी खुद को बदनाम करने का आप नेता पर आरोप लगाया है. अंकुश चौधरी को मानहानि का नोटिस मिल गया है. आप नेता ने इस नोटिस की कॉपी मीडिया के साथ शेयर कर मानहानि का नोटिस मिलने की जानकारी दी है.

आप नेता ने लगाए राज्यमंत्री पर गंभीर आरोप

बता दें कि अंकुश चौधरी ने कहा था कि राज्यमंत्री ने मेरठ के परतापुर के कायस्थ गांवड़ी में 47 दलितों की ज़मीन को एक सुनियोजित साजिश के तहत कब्जा लिया है. उन्होंने सियासी रसूख का इस्तेमाल कर 37 दलितों की लाइलाज बीमारी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए और 10 को विस्थापित बताकर उनकी ज़मीन खरीदने की अनुमति ले ली.

अंकुश चौधरी ने ये भी कहा कि अगर ये साज़िश नहीं होती तो ये सभी एक राज्यमंत्री के पास नहीं जाते. आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण की जाँच कराने की मांग की है. इसके साथ ही आप नेता ने दावा किया कि वो इस लड़ाई को संसद से सदन तक लड़ने को तैयार है. मेरठ में इसे लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान



