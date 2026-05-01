मजदूर दिवस पर CM योगी देंगे बड़ी सौगात, कई श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का करेंगे लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक मई अंतरराष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर प्रदेश के सभी लोगों को शुभ कामनाएं दी हैं. सीएम योगी ने इस अवसर पर देश के विकास कार्यों में श्रमिकों के योगदान को याद किया और कहा कि उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से ही प्रदेश के विकास को गति मिलती हैं. सीएम योगी ने इसके लिए सभी श्रमिकों को नमन भी किया.

सीएम योगी ने दी मज़दूर दिवस की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरराष्ट्रीय मज़दूर दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शुभकामना संदेश पोस्ट किया. उन्होंने लिखा- 'आज 'मई दिवस' के अवसर पर 'श्रमेव जयते' की भावना को जीवंत करते हुए 'श्रमवीर गौरव समारोह 2026' का शुभारंभ तथा श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा.

हमारे श्रमिक भाई-बहन वह मौन शक्ति हैं, जिनके श्रम से सपने आकार लेते हैं और 'विकसित उत्तर प्रदेश-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' की यात्रा को नई गति मिलती है. श्रमवीरों के परिश्रम और पुरुषार्थ को नमन!'

आज 'मई दिवस' के अवसर पर 'श्रमेव जयते' की भावना को जीवंत करते हुए 'श्रमवीर गौरव समारोह 2026' का शुभारंभ तथा श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा।



हमारे श्रमिक भाई-बहन वह मौन शक्ति हैं, जिनके श्रम से सपने आकार लेते हैं और 'विकसित उत्तर प्रदेश-आत्मनिर्भर… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 1, 2026

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केशव मौर्य ने कहा- 'श्रमेव जयते'

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को मई दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके परिश्रम से ही देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. केशव मौर्य ने एक्स पर लिखा- 'श्रमेव जयते! राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय भूमिका निभाने वाले कर्मठ श्रमिक बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!

आपकी मेहनत, समर्पण और परिश्रम ही देश की प्रगति की वास्तविक आधारशिला है। आपके अथक श्रम से ही राष्ट्र निरंतर सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो रहा है.'

बता दें कि दुनियाभर में एक मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है. इस दिन को उन तमाम मजदूरों और श्रमिकों के नाम रखा गया है जो दिन रात मेहनत कर देश निर्माण के काम में जुटे रहते हैं.

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