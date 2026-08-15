स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'माल खाए खसम का...', वंदे मातरम् के विरोधियों पर भड़के योगी के मंत्री

'माल खाए खसम का...', वंदे मातरम् के विरोधियों पर भड़के योगी के मंत्री

UP News: अलीगढ़ दौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि भारत की धरती पर जन्म लेकर और देश का अन्न खाकर ‘वंदे मातरम’ का विरोध करना उचित नहीं.

Written By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ |  Updated at : 15 Aug 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वंदे मातरम् का विरोध करने वालों पर तंज कसा है. साथ ही उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम् का विरोध करना उचित नहीं है.

अलीगढ़ दौर पर पहुंचे मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वंदे मातरम् का विरोध करने वालों पर तंज कसा है. कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि भारत की धरती पर जन्म लेकर और देश का अन्न खाकर ‘वंदे मातरम’ का विरोध करना उचित नहीं. मंत्री ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर तीखा तंज कसा है.

आजम खान पर कार्रवाई करने वाले IAS की UP से विदाई? 8वें एक्सटेंशन पर नजर

वंदे मातरम् का विरोध करने वालों पर साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ‘वंदे मातरम’ का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि “माल खाए खसम का, गीत गावे यार के.” ‘वंदे मातरम’ को लेकर कानून बनाए जाने के सवाल पर भी मंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधा है. ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा के दौरान मंत्री के बयान को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई. हर कोई अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री बयान की चर्चा कर रहा है.

मंत्री लक्ष्मी नारायण ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

इसके साथ ही मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है. लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि, "समस्त देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि.. जय हिन्द जय भारत वन्दे मातरम्." 

राष्ट्रगान की तरह, अब राष्ट्रगीत को मिला दर्जा

आपको बता दें कि, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वंदे मातरम् को लेकर कानून बन गया है, यानी अब राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अपराध माना जाएगा. दरअसल, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, कानून बन गया है. इस कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा दिया गया है.

'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...

Published at : 15 Aug 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram Laxmi Narayan Chaudhary UP NEWS Aligarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'माल खाए खसम का...', वंदे मातरम् के विरोधियों पर भड़के योगी के मंत्री
'माल खाए खसम का...', वंदे मातरम् का विरोधियों पर भड़के योगी के मंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान पर कार्रवाई करने वाले IAS की UP से विदाई? 8वें एक्सटेंशन पर नजर
आजम खान पर कार्रवाई करने वाले IAS की UP से विदाई? 8वें एक्सटेंशन पर नजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मदरसे के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, स्थानीय लोग हुए शामिल
लखनऊ: मदरसे के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, स्थानीय लोग हुए शामिल
Advertisement

वीडियोज

Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Awarapan 2 के Poster पर Plagiarism का आरोप, Emraan Hashmi की फिल्म की Homeland से तुलना
Elvish Yadav का Bollywood में बड़ा कदम, 2 फिल्मों में आएंगे नजर; Malamaal Weekly 2 की भी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
वंदे मातरम पर अमित शाह बोले, '80 वर्ष बाद आज पहली बार...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
साउथ सिनेमा
'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट
'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट
इंडिया
जंतर-मंतर के बाद फिर अभिजीत दीपके ने किया आंदोलन का ऐलान, बताया प्लान?
जंतर-मंतर के बाद फिर अभिजीत दीपके ने किया आंदोलन का ऐलान, बताया प्लान?
क्रिकेट
स्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास
स्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास
इंडिया
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
ट्रेंडिंग
Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
ऑटो
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
ABP NEWS
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
ABP NEWS
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
Embed widget