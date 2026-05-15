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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीएम मोदी की अपील पर मंत्री जसवंत सैनी की पहल, रोडवेज बस से पहुंचे शामली

पीएम मोदी की अपील पर मंत्री जसवंत सैनी की पहल, रोडवेज बस से पहुंचे शामली

Shamli News In Hindi: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जसवंत सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बड़ी पहल की है. मंत्री जसवंत सैनी रोडवेज बस से एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने शामली पहुंचे.

By : पंकज प्रजापति | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 May 2026 09:07 PM (IST)
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देश में बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब नेताओं पर भी दिखाई देने लगा है. उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सैनी सहारनपुर से रोडवेज बस में सफर कर शामली पहुंचे, जहां उन्होंने एक मिठाई की दुकान के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. खास बात यह रही कि बस से उतरने के बाद मंत्री करीब 2KM पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे. मंत्री का यह सादगी भरा अंदाज अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

रोडवेज बस में आम यात्रियों के बीच सफर करते नजर आ रहे यह शख्स कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जसवंत सैनी हैं. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनप्रतिनिधियों और देशवासियों से अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील के बाद योगी के मंत्री ने यह पहल की.

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2KM पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे मंत्री जसवंत सैनी

सहारनपुर से बस द्वारा शामली पहुंचे मंत्री जसवंत सैनी गुरुद्वारे के पास उतरे और वहां से करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर शहर की एक घेवर की दुकान के मुहूर्त कार्यक्रम में पहुंचे. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दुकान का फीता काटकर शुभारंभ किया और मिठाइयों का स्वाद भी चखा. मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि देश की आर्थिक मजबूती और पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए सभी लोगों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. 

पीएम मोदी की अपील का सभी को करना चाहिए पालन

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच के साथ देशहित में फैसले लेते हैं और जनता को भी उनकी अपील का पालन करना चाहिए. उन्होंने बताया कि अब वह स्वयं भी सप्ताह में एक दिन अपने बाहरी कार्यक्रमों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे. मंत्री का यह अनोखा अंदाज अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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Published at : 15 May 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News Jaswant Singh Saini
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