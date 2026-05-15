रुद्रपुर में चोरों ने एक साथ 4 शोरूम को बनाया निशाना, करीब 10 लाख कैश पर हाथ साफ

उधम सिंह नगर जनपद में चोरो के हौसले बुलंद है, ताजा मामला रुद्रपुर से सामने आया है. रुद्रपुर में पुलिस को चुनौती देते हुए चोरो ने चार बड़े शोरूम को निशाना बनाया है. चोरो ने लगभग 10 लाख की नगदी पर हाथ साफ किया है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मचा गया है.

जानकारी के मुताबिक, रुद्रपुर की मुख्य बाजार स्थित मटके वाली गली में रविवार देर रात चोरों ने रेड चीफ, स्पाईकर, ब्लैकबेरी और रिपब्लिक ग्लोबल शोरूम को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया. बताया जाता है कि चोर पड़ोस की एक दुकान की छत के रास्ते अंदर घुसे और फिर चारों शोरूम में गल्ले में रखे नकदी पर हाथ साफ कर दिया. चोरों ने अलग-अलग शोरूम से कुल 10 लाख रुपये नकदी पार किया है.

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शोरूम मालिकों के उड़े होश

मामले कि जानकारी तब मिली जब शोरूम संचालक अपने अपने शोरूम खोलने पहुंचे, शोरूम के अंदर का नजारा देखकर संचालकों के होश उड़ गए. मौके पर ताले टूटे पड़े थे और सामान भी बिखरा हुआ पड़ा था. इसकी जानकरी व्यापारियों ने अपने अन्य व्यापारियों को दी, जिसके बाद बाजार में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत

उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है तथा चोरी की पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में तीन युवक चेहरे पर कपड़ा बांधकर गल्लों से नकदी निकालते और उसे थैलों में भरते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं और आसपास लगे कैमरों की भी जांच शुरू कर दी है. साथ ही डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेकर जांच की जा रही है.

व्यापारियों में आक्रोश, पुलिस बोली जल्द गिरफ्त मे होंगे चोर

वही एक साथ चार शोरूम में हुई चोरी से व्यापारियों में आक्रोश दुखने को मिला है, व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए. सीओ दौलत राम वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है, जल्द ही चोरी का खुलासा कर लिया जाएगा.

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