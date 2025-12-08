Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र से मानवता और खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां नौचंदी थाना क्षेत्र में बरामद हुए एक अज्ञात शव को पुलिसकर्मियों ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए लोहिया नगर थाना क्षेत्र में सड़क पर फेंक दिया. सीसीटीवी फुटेज से पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कप्तान ने कड़ा एक्शन लेते हुए चौकी इंचार्ज सहित तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, शुक्रवार की सुबह लोहिया नगर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे दुकान के बाहर एक अज्ञात अधेड़ का शव बरामद हुआ. एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि शव को देर रात एक ई-रिक्शा में लाकर वहां फेंका गया था. ई-रिक्शा के साथ बाइक पर दो पुलिसकर्मी भी थे.

Meerut: The UP police found a dead body. It was unidentified. The police then placed the body in an e-rickshaw and dumped it in another police station area. SSP Dr Vipin Tada suspended three cops. That's all that happened. pic.twitter.com/fQTzKFStQy — Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) December 5, 2025

मामले में आगे की जांच शुरू की गई

जांच में सामने आया कि यह शव एल ब्लॉक चौकी क्षेत्र में बरामद हुआ था. जिसे कांस्टेबल राजेश और होमगार्ड रोहताश ई-रिक्शा में लाकर लोहिया नगर थाना क्षेत्र में फेंक गए. इस मामले में कांस्टेबल राजेश और होमगार्ड रोहताश सहित एल ब्लॉक चौकी प्रभारी जितेंद्र को भी सस्पेंड कर दिया गया है. इसी के साथ होमगार्ड के खिलाफ होमगार्ड कमांडेंट को भी रिपोर्ट दी गई है. ताडा ने कहा कि एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने एक आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है.

स्टेशनरी की दुकान के बाहर शव को फेंका

पता चला है कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया से बचने के लिए, उन्होंने शव को दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में फेंक दिया. यह घटना रात 1:40 बजे हुई. लोहियानगर थाने की एक स्टेशनरी की दुकान के बाहर शव को फेंक दिया गया. दुकानदार ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सुबह मेरी स्टेशनरी की दुकान के शटर के सामने शव देखा.

सुबह अन्य दुकानदार भी इकट्ठा हुए और फिर पुलिस को सूचना दी गई. उनमें से कुछ ने सीसीटीवी फुटेज देखा. इससे पता चला कि पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोगों ने वहां शव फेंका था. इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया गया. स्थानीय थाने में इसकी सूचना दी गई.