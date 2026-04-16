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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा

UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा

Lok Sabha Seats In 2029: परिसीमन आयोग के गठन के बाद संभावना है कि यूपी में 60 लोकसभा सीटें बढ़ें. यहां यह भी जानना जरूरी है कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी?

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 16 Apr 2026 11:03 AM (IST)
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  • महिला आरक्षण के लिए तीन विधेयक संसद में पेश होंगे.
  • लोकसभा और विधानसभा सीटों में वृद्धि के लिए परिसीमन होगा.
  • 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों में बड़ी वृद्धि संभव.
  • विपक्ष के सभी तीन विधेयकों का विरोध करने का फैसला.

महिला आरक्षण को लागू करने के लिए तीन विधेयक गुरुवार, 16 मार्च को पेश किए जा सकते है. इसमें परिसीमन के लिए भी विधेयक होगा. परिसीमन यानी राज्यों में लोकसभाओं और विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ेंगी.

साल 2011 की जनगणना के आधार पर संभावित आंकड़ों को देखें तो एक अनुमान के अनुसार यूपी में लोकसभा की सीटें 80 से बढ़कर 140 हो सकती हैं. इस क्रम में यह भी जानना जरूरी है कि महिला सीटें 46 होने की संभावना है. 

वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या जो अभी 48 है वह बढ़कर 79 हो सकती है जिसमें 26 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने के आसार हैं. वहीं बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 73 हो सकती है जिसमें 24 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 से बढ़कर 51 होने के आसार हैं जिसमें 17 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जा सकती हैं.

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UP में 140 लोकसभा सीटें होने की संभावना, इतनी सीटों पर हो सकता है महिलाओं का कब्जा

गुजरात की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 26 से बढ़कर 43 हो सकती है जिसमें 14 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होने की संभावना है. वहीं राजस्थान में सीटें 25 से बढ़कर 48 हो सकती हैं और 16 निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है.

झारखंड की बात करें तो यहां सीटों की संख्या बढ़कर 14 से 23 हो जाएंगी और 8 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होने की  संभावना है. बीते पांच चुनावों की बात करें तो वर्ष 2004 में 45, 2009 में 59, 2014 में 62, 2019 में 78 और 2024 में 74 महिलाएं सांसद चुनीं गईं. वर्ष 2029 में यह संख्या बढ़कर 281 हो सकती है.

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कौन से तीन विधेयक ला रही सरकार?

सरकार को जो तीन विधेयक लेकर आने वाली है उसमें संविधान (एक सौ इकतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2026 , संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 , परिसीमन विधेयक, 2026 शामिल है. 

इन सबके बीच  इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में फैसला हुआ है कि विपक्ष सभी तीन बिल का विरोध करेगा. वहीं बीजेपी नीत एनडीए ने सभी से अपील की है कि इस पर राजनीति नहीं करें और विधेयक पास कराएं.

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About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 16 Apr 2026 10:59 AM (IST)
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