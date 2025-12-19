UP Politics: 5 बड़ा या सात? अखिलेश यादव ने बीजेपी से ये 5 सवाल पूछ कर खेल दिया बड़ा सियासी दांव!

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर पीडीए समाज का अपमान किया है. उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर चार सवाल पूछ कर बड़ा सियासी खेल खेलने की कोशिश की है.

अखिलेश ने पूछा कि 5 बड़ा या 7 ? विधायक बड़ा या सांसद ? राज्य बड़ा या केंद्र ? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का? फिर सवाल ये है कि 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष.

कन्नौज सांसद ने लिखा कि इसका तर्क क्या है. दरअसल इसका कोई तर्क भाजपा के पास नहीं है. इसका कारण सिर्फ़ ये है कि प्रभुत्ववादी भाजपाई ये संदेश देना चाहते हैं कि PDA समाज का व्यक्ति कितना भी क़ाबिल हो पर वो वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता है.

सपा प्रमुख ने लिखा कि भाजपा ने पीडीए समाज को नीचा दिखाने को लिए ये नया तरीका अपनाया है. ये अपमान पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा. अब अपनी पीडीए सरकार बनाएगा, पीडीए को मान दिलाएगा.

क्या है अखिलेश का पांच और सात का गणित?

बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार स्थित बांकीपुर से पांच बार के विधायक हैं और राज्य सरकार में सड़क निर्माण मंत्री थे. हाल ही में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है. वहीं पंकज चौधरी, महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सात बार के सांसद हैं. माना जा रहा है कि मौजूदा बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा के बाद नितिन नबीन ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे.

गौरतलब है कि पंकज चौधरी, कुर्मी जाति से हैं वहीं नितिन नबीन कायस्थ. माना जा रहा है कि बीजेपी ने यूपी में कुर्मियों को साधने के लिए पंकज को जिम्मेदारी सौंपी है वहीं बंगाल चुनाव में कायस्थों को साथ लाने के लिए नबीन पर भरोसा जताया है.