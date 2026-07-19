कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर हाई अलर्ट, 2,000 पुलिसकर्मी तैनात, DJ पर सख्ती

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गयीं हैं. जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, एसपी सिटी, एएसपी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग का पैदल निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था, पेयजल, बिजली, सड़क, जल निकासी और अन्य आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित विभागों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

डीजे कांवड़ को लेकर 36 लोग चिन्हित

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि डीजे कांवड़ को लेकर 36 लोगों को चिन्हित किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डीजे कांवड़ का आकार 10×12 फीट से अधिक नहीं होगा. इसके लिए कांवड़ मार्ग पर तीन चेकिंग प्वाइंट और एक अलग डीजे चेकिंग प्वाइंट बनाया गया है, जहां प्रत्येक डीजे कांवड़ की जांच की जाएगी.

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सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

उन्होंने बताया कि पूरे कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. एटीएस, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता भी लगातार तैनात रहेगा. सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब 2000 पुलिसकर्मी, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और अन्य सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही पूरे मार्ग को 9 सुपर जोन, 16 जोन और 41 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.

मुजफ्फरनगर उत्तराखंड बॉर्डर पर होने के कारण कांवड़ दिल्ली-हरियाणा और अन्य राज्यों के भी कांवरिये जनपद से होकर गुजरते हैं. इस दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के साथ ही स्थानीय लोगों के प्रबंधन का दवाब भी पुलिस पर रहता है. इस बार कोई अप्रिय घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है. हुडदंगियों को चिन्हित कर पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है.

इसके अलावा डीजे की आवाज और ऊंचाई भी निर्धारति है, उससे अधिक रखने पर इस पर कार्रवाई होगी. डीजे जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी. इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड पुलिस का समन्वय भी देखने को मिलेगा.

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