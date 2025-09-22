UP International Trade Show 2025: खादी, OPOP, एविएशन, स्टार्टअप्स, एक्सपो मार्ट में कहां क्या? यहां जानें लें पूरी जानकारी
UP International Trade Show 2025 में ग्राउंड फ्लोर पर प्रमुख औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों को विशाल स्थान आवंटित किया गया है. हॉल-11 और 14 को B2B और B2C दोनों गतिविधियों का साझा केंद्र बनाया गया है.
उत्तर प्रदेश एक बार फिर से देश-विदेश के निवेशकों, उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. योगी सरकार की पहल पर आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2025 आगामी वर्ष ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में विकास और निवेश का एक भव्य मंच प्रस्तुत करेगा. यह आयोजन उत्तर प्रदेश को औद्योगिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त स्थान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है.
इस मेगा ट्रेड शो का मास्टर एग्जिबिशन लेआउट तैयार कर लिया गया है, जिसमें प्रॉयरिटी सेक्टर्स, राइजिंग सेक्टर्स और चैंपियन सर्विसेज सेक्टर्स को अलग-अलग विशाल क्षेत्रफल में स्थान प्रदान किया गया है. हॉल-1 से हॉल-8 तक और हॉल-15 को विशेष रूप से B2B (बिजनेस टू बिजनेस) गतिविधियों के लिए चिन्हित किया गया है, वहीं हॉल-9, 10 और 12 B2C (बिजनेस टू कस्टमर) सेक्टर्स को समर्पित हैं. हॉल-11 और 14 को B2B और B2C दोनों गतिविधियों का साझा केंद्र बनाया गया है.
ग्राउंड फ्लोर पर प्रमुख औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों को विशाल स्थान आवंटित किया गया है.
हॉल-1 से हॉल-15 तक कहां क्या? जानें- यहां
- हॉल-1: UPDICO और Invest UP को 2,156 स्क्वायर मीटर स्थान मिला है.
- हॉल-2: GNIDA, YEIDA, सिविल एविएशन और रूसी पवेलियन के लिए 2,400 स्क्वायर मीटर क्षेत्र आवंटित हुआ है.
- हॉल-2 (सेकेंड फ्लोर): इनॉगरेशन सेरेमनी, बी2बी मीटिंग्स और नॉलेज सेशन्स के लिए चिन्हित.
- हॉल-4 (सेकेंड फ्लोर): "UP at a Glance" प्रदर्शनी.
- हॉल-5: UPLC, स्टार्टअप्स, IT/ITES और इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर.
- हॉल-6 (सेकेंड फ्लोर): रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन डेवलपमेंट.
- हॉल-7: पर्यटन विभाग, स्टेट वॉटर एंड सैनिटेशन मिशन, क्लीन ग्रुप और नोएडा अथॉरिटी को 2,000 स्क्वायर मीटर (चैंपियन सर्विस हॉल).
- हॉल-8: AYUSH, हेल्थ, बैंकिंग, फाइनेंस, उच्च शिक्षा और वन विभाग को 2,032 स्क्वायर मीटर स्थान.
- हॉल-9: ODOP (One District One Product) की प्रदर्शनी, 3,300 स्क्वायर मीटर.
- हॉल-10: नए स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित.
- हॉल-11: FMCG, फूड सेफ्टी, मत्स्य पालन, GI प्रोडक्ट्स और पशुपालन.
- हॉल-12: कृषि, डेयरी, हॉर्टीकल्चर और गन्ना-चीनी उद्योग.
- हॉल-14: हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स और खादी.
- हॉल-15: वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक और अन्य सेक्टर्स.
- सेकेंड फ्लोर पर सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित, जिसमें उत्तर प्रदेश की विरासत और कला का प्रदर्शन होगा.
