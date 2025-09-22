यूपी की सड़कों पर गूंजी नारी सुरक्षा की गूंज, 18 हजार महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली बाइक रैली

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर चलाए जा रहे “मिशन शक्ति” अभियान का नया अध्याय रविवार को पूरे प्रदेश में दिखाई दिया. “मिशन शक्ति 5” के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की 18 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मियों ने एक साथ बाइक रैली निकालकर पूरे प्रदेश को यह संदेश दिया कि “सुरक्षा और सम्मान, नारी का अधिकार” है.

मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को मिशन शक्ति 5 का शुभारम्भ करते हुए कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस की महिला कर्मियों ने रविवार को बाइक रैली निकाली. प्रदेश के सभी जिलों में यह रैली निकली और जगह-जगह आम जनता ने पुष्पवर्षा और तालियों से महिला पुलिस का स्वागत किया.

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यह रैली इसलिए निकाली गई ताकि हर महिला के अंदर सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास की भावना और मजबूत हो सके.

#MissionShakti5 ट्रेंड करने लगा

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2020 में नवरात्रि के अवसर पर “मिशन शक्ति” अभियान की शुरुआत की थी. इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है. मिशन शक्ति के तहत थानों में महिला डेस्क, हेल्पलाइन नंबर, महिला बीट पुलिसिंग और जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाए जाते रहे हैं. अब इसका पांचवां चरण शुरू हुआ है.

मुख्यमंत्री ने शनिवार को लोकभवन में प्रदेश के 1,663 थानों में मिशन शक्ति केंद्रों की शुरुआत की. योगी सरकार ने नवरात्र और आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतज़ाम करने के निर्देश भी दिए हैं.

प्रदेश पुलिस ने रैली की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए. देखते ही देखते #MissionShakti5 ट्रेंड करने लगा. 21 सितम्बर की शाम 4 बजे यह टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हुआ और कई घंटों तक टॉप 5 में बना रहा. इस हैशटैग पर अब तक 23 हजार से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं, जिससे 28 मिलियन रीच और 384 मिलियन से अधिक इंप्रेशन मिले.