पाकिस्तान से आई सीमा हैदर एक बार फिर हुई प्रेग्नेंट, जल्द छठे बच्चे को देगी जन्म

ग्रेटर नोएडा की सीमा हैदर फिर से सुर्खियों में हैं. पाकिस्तान से भारत आने के बाद चर्चा में आईं सीमा ने अपने पति सचिन मीणा के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर यह जानकारी दी कि वह एक बार फिर प्रेग्नेंट हैं. वीडियो में दोनों ने बताया कि सीमा का गर्भकाल अब सातवें महीने में है और फरवरी में वे अपने छठे बच्चे का स्वागत करेंगे.

सीमा ने वीडियो में कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हाल ही में डॉक्टर से रूटीन चेकअप भी करवा चुकी हैं. वीडियो में दोनों बेहद खुश नजर आए और आने वाले बच्चे को लेकर अपनी खुशी और उत्साह जाहिर किया.

फिर मां बनने जा रही पाकिस्तान आई सीमा हैदर

सीमा हैदर का भारत आना और उनका सचिन मीणा से प्यार पहले ही मीडिया में चर्चा का विषय बन चुका है. करीब दो साल पहले सीमा अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थीं. उन्होंने दावा किया था कि वह PUBG गेम खेलते हुए रबूपुरा के रहने वाले सचिन मीणा के संपर्क में आईं और ऑनलाइन चैटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ. इसके बाद सीमा नेपाल पहुंची और उन्होंने सचिन के साथ विवाह करने का दावा किया. शादी की तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई थीं.

पांच बच्चों की मां है सीमा हैदर

भारत आने के बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में रहा. सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा से कई बार पूछताछ भी की, क्योंकि पाकिस्तान से अचानक भारत आने से सुरक्षा से जुड़े सवाल उठे थे. हालांकि बाद में सीमा सचिन के साथ रबूपुरा में ही रहने लगीं और दोनों का जीवन सामान्य रूप से चलने लगा. फिलहाल सीमा के कुल पांच बच्चे हैं. इनमें से चार बच्चे पाकिस्तान में उनके पहले पति गुलाम हैदर से हुए थे. भारत आने के बाद सीमा ने सचिन मीणा के साथ एक बेटी मीरा को जन्म दिया. अब उनकी प्रेग्नेंसी के साथ यह संख्या बढ़कर छह हो जाएगी. यह बच्चा सचिन का दूसरा और सीमा का छठा बच्चा होगा.

नए सदस्य के स्वागत में जुटा परिवार

सीमा और सचिन की लव स्टोरी पहले ही सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बन चुकी है. अब फिर से सीमा की प्रेग्नेंसी की खबर आने के बाद कपल एक बार फिर सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर फैन्स और फॉलोअर्स इस खुशखबरी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बच्चा आने के लिए अपने उत्साह का इजहार कर रहे हैं.

सीमा और सचिन का यह परिवार अब नए सदस्य के स्वागत के लिए तैयार है और यह कपल अपनी खुशियों और जीवन की नई शुरुआत को लेकर बेहद उत्साहित है.

