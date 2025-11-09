हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'14 तारीख को विपक्षी दफ्तरों पर...', बिहार चुनाव पर पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा का दावा

'14 तारीख को विपक्षी दफ्तरों पर...', बिहार चुनाव पर पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा का दावा

UP News: पूर्व डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा, 'अलीगढ़ की पावन धरती से मुझे एक ताला मिला है, और मैं यह ताला 14 नवंबर को बिहार की जनता को सौंप दूंगा. यह ताला झूठ, प्रचार और भ्रष्टाचार पर लगेगा.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Nov 2025 09:19 PM (IST)
Published at : 09 Nov 2025 09:19 PM (IST)
