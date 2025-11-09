'14 तारीख को विपक्षी दफ्तरों पर...', बिहार चुनाव पर पूर्व डिप्टी CM दिनेश शर्मा का दावा

अलीगढ़ में रविवार (9 नवंबर 2025) को आयोजित “आत्मनिर्भर भारत – हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी” कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम व भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा हुए. इस दौरान डॉ. दिनेश शर्मा ने बिहार चुनाव को लेकर ने कहा, "अब देश की जनता झूठ और दिखावे की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है. लोग अब विकास, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के मार्ग पर अग्रसर हैं."



कार्यक्रम के दौरान डॉ. शर्मा ने मंच से कहा, “आज अलीगढ़ की पावन धरती से मुझे एक ताला मिला है, और मैं यह ताला 14 नवंबर को बिहार की जनता को सौंप दूंगा. यह ताला झूठ, प्रचार और भ्रष्टाचार पर लगेगा. बिहार की जनता इस बार तय कर चुकी है कि वह उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने सिर्फ वादे किए, लेकिन काम नहीं किया.”

बिहार में RJD की हार तय- दिनेश शर्मा

उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी की हार तय है, क्योंकि जनता ने अब समझ लिया है कि विकास के नाम पर किसने झूठ बोला और किसने जमीन पर काम किया. “आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का असर दिख रहा है. उज्ज्वला योजना से महिलाओं को गैस सिलिंडर मिला, हर घर जल योजना से नलों में पानी पहुंचा, हर गरीब के पास पक्की छत और रसोई है. ये हैं आत्मनिर्भर भारत के असली कदम,” उन्होंने कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की.



उन्होंने कहा कि “आत्मनिर्भर भारत केवल सरकार की नीति नहीं, बल्कि यह हर भारतीय का कर्तव्य है. जब हम विदेशी वस्तुओं के स्थान पर देश में निर्मित सामानों का उपयोग करेंगे, तभी देश आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा.”



उन्होंने बताया कि अलीगढ़ जैसे औद्योगिक शहर ने वर्षों से स्वदेशी उत्पादों के बल पर अपनी पहचान बनाई है. “ताले और हार्डवेयर का यह शहर आज भी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है. यही भावना पूरे देश में फैलानी है. जब हर नागरिक यह ठान ले कि उसे अपने घर में केवल भारतीय उत्पाद ही उपयोग करने हैं, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा,”



डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि कोविड काल में जब पूरी दुनिया विदेशी आपूर्ति पर निर्भर थी, तब भारत ने न केवल अपने लिए बल्कि कई देशों को दवाइयां, वैक्सीन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं.

बिहार चुनाव को बताया विकास बनाम झूठ की लड़ाई

भाजपा नेता ने कहा कि बिहार का चुनाव अब दो विचारधाराओं की लड़ाई बन चुका है. एक ओर वे लोग हैं जो जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा है जो विकास और राष्ट्रवाद की बात करती है.



उन्होंने कहा, “आरजेडी और उसके साथी दल जनता को गुमराह करने में लगे हैं. वे झूठे वादों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं. लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि सिर्फ भाषणों से पेट नहीं भरता. जनता रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की बात करती है. मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आत्मविश्वास हासिल किया है, इसलिए बिहार की जनता इस बार झूठ पर ताला लगाएगी.”

'विकास का ताला खुला, झूठ पर लगा'

उन्होंने मंच से कहा कि अलीगढ़ की धरती से दिया गया यह प्रतीकात्मक ताला अब “झूठ पर ताला, विकास का ताला खुला” का संदेश लेकर बिहार पहुंचेगा.उन्होंने कहा कि छोटे उद्योग और स्टार्टअप भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. “हमारी सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी योजनाओं से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं. अब हमें ‘लोकल फॉर वोकल’ को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा.”