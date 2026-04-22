गाजीपुर में सपा प्रतिनिधिमंडल पर हमला, अखिलेश बोले- 'BJP राज में न गांव सुरक्षित हैं, न ही...'

उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के करंडा के कटारिया गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के भारी बवाल देखने को मिला है. पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल पर हमले के बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है. अब पूर्व सीएम व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हमले को पीडीए पर हमला बताया है.

गाजीपुर की घटना को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादवे ने एक्स पर लिखा, "गाजीपुर, करंडा, कटारिया गांव में विश्वकर्मा समाज की एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल व सपा कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ सत्ता पोषित वर्चस्ववादी गांव के प्रधान द्वारा पुलिस पर भी पथराव व प्राणघातक हमला किया गया."

पूर्व सीएम ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

अखिलेश यादव ने मांग की है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके, उन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो. पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बताया कि इस हमले में पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा समेत कई लोग घायल हुए हैं. भाजपा राज में न गांव सुरक्षित हैं, न शहर. उप्र अराजकता के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है. प्रभुत्ववादियों का पीडीए पर हमला दरअसल 95% आबादी पर हमला है.

क्या है मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला गाजीपुर जिले के करण्डा क्षेत्र में स्थित कटरिया गांव में युवती की संदिग्ध मौत से जुड़ा हुआ है. यहां बीते 15 अप्रैल को गंगा नदी में एक युवती की लाश मिली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई थी. हालांकि, पुलिस ने युवती के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. दरअसल, यह पूरा विवाद पीड़ित परिवार से मिलने को लेकर शुरू हुआ था. बताया गया कि सपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रोक लिया.

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