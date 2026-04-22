Amethi News: शादी का झांसा, दो बार अबॉर्शन और फिर धोखा, पीड़िता ने युवक पर लगाए गंभीर आरोप

अमेठी के मोचवा में एक युवती ने युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि दोनों की मुलाकात दिल्ली में एक शॉपिंग मॉल में हुई थी, जहां वह काम करती थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया. युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा किया और इसी भरोसे पर वह उसके साथ रहने लगी.

युवती के मुताबिक, आरोपी मोहित विश्वकर्मा उसे अपने साथ रखकर बिना शादी के पति-पत्नी की तरह रहने लगा. इस दौरान उसने कई बार शादी का भरोसा दिलाया, जिससे युवती को यकीन हो गया कि उनका रिश्ता जल्द ही शादी में बदल जाएगा. लेकिन युवती का आरोप है कि यह सब सिर्फ एक छलावा था और युवक का मकसद सिर्फ उसका इस्तेमाल करना था.

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गर्भपात कराने का गंभीर आरोप

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि युवती दो बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा देकर अबॉर्शन करवा दिया. युवती का कहना है कि उसने यह सब शादी के भरोसे पर सहा, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हो रहा है. इस आरोप ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है.

युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उससे करीब एक लाख रुपये लिए. इसमें नकद रकम के अलावा उसका एटीएम कार्ड, चांदी के जेवर और अन्य कीमती सामान भी अपने पास रख लिया. युवती का कहना है कि उसने भरोसे में आकर सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला.

गांव लौटकर दूसरी शादी की तैयारी

युवती के अनुसार, 12 अप्रैल को आरोपी उसे दिल्ली में छोड़कर चुपचाप अपने गांव लौट आया. बाद में उसे पता चला कि उसकी शादी 2 मई को तय कर दी गई है.

यह जानकारी मिलते ही युवती सीधे अमेठी पहुंच गई और आरोपी के घर जा पहुंची. वह तीन दिन तक वहां रही, लेकिन आरोप है कि युवक के परिजनों ने उसे घर से भगा दिया और आरोपी को भी वहां से कहीं और भेज दिया.

युवती ने अमेठी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब उसे तुरंत कार्रवाई नहीं दिखी तो वह गौरीगंज स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची. वहां उसने लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की.

युवती का कहना है कि आरोपी उसके साथ ऐसा करने के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकता. उसने चेतावनी दी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह कोई बड़ा कदम उठा सकती है.

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पुलिस कर रही जांच

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, युवती की शिकायत मिल चुकी है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.