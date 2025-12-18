उत्तर प्रदेश में कोहरे और विजिबिलिटी कम होने कारण बीते दिनों से लगातार हादसे हो रहे हैं. जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं. इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण (UPIDA) ने यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर गाडियों की स्पीड लिमिट तय की है. इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गयी है जोकि 19 दिसंबर से 15 फरवरी 2025 तक लागू है. यही नहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर चालान के साथ सख्त कार्रवाई भी होगी.

प्राधिकरण के जारी निर्देशों के मुताबिक इसका एकमात्र उद्देश्य यात्रियों की जान बचाना है. इसके अलावा वाहनों में फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर, कोहरे में दिखने वाले साइन बोर्ड, नदी किनारे वाले स्थानों पर एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर लगवाने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे समेत प्रदेश में अलग-अलग हुए हादसों पर खुद सीएम योगी ने ठोस उपाय करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे.

यूपीडा द्वारा वाहनों की स्पीड इस प्रकार है:

प्राधिकरण ने सभी वाहनों के लिए दिन और रात में स्पीड लिमिट तय की है.

माल वाहक वाहन (ट्रक आदि):

दिन में- 50 किमी/घंटा

रात में- 40 किमी/घंटा

कारें और हल्के वाहन:

दिन में- 80 किमी/घंटा

रात में- 60 किमी/घंटा

9 सीटर वाहन (मिनी बस आदि):

दिन में- 60 किमी/घंटा

रात में- 50 किमी/घंटा

जबकि इससे पहले हल्की गाड़ियों के लिए अधिकतम स्पीड 100 से 120 किमी/ घंटा थी. जिसे अब कोहरे के चलते 40 किमी/ घंटा तक कम किया गया है.

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

स्पीड लिमिट को सफल बनाने के लिए सख्ती भी बरती जाएगी. इसके लिए जो भी वाहन चालक स्पीड लिमिट का उल्लंघन करेगा, उसका इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के माध्यम से स्वचालित चालान जारी किया जाएगा. प्राधिकरण ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें.

अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश

यूपीडा ने इसके साथ ही कई और जरुरी सावधानियां और निर्देश भी जारी किए हैं-

एक्सप्रेसवे पर कोहरे में इमरजेंसी इंडिकेटर लाइट (हजार्ड लाइट) जलाकर चलें.

वाहन के आगे-पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं ताकि दृश्यता बेहतर हो.

घने कोहरे में हाई बीम का उपयोग न करें, लो बीम लाइट का इस्तेमाल करें.

एक्सप्रेसवे के एंट्री-एग्जिट पॉइंट पर फॉग लाइट्स और बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

कर्व और नदी-नहर वाले इलाकों में अतिरिक्त रिफ्लेक्टर्स और ब्लिंकर्स बढ़ाए गए हैं.

यूपीडा ने आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नम्बर 14449 जारी किया है.