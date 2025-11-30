यूपी: SIR प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में BLO ने की आत्महत्या, टारगेट नहीं हो रहा था पूरा

उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के बीच मुरादाबाद में सर्वेश सिंह नाम के एक BLO की आत्महत्या से हड़कंप मचा गया है. शनिवार (29 नवंबर) की रात एक सुसाइड नोट लिखकर सर्वेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सर्वेश कम्पोजिट विद्यालय कंपोजिट विद्यालय जाहीदपुर सीकमपुर ग्राम पंचायत भगतपुर ब्लॉक में कार्यरत था. BLO के रूप में बूथ संख्या 406 का कम देख रहे थे.

सर्वेश की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. सूचना अपर पुलिस के साथ ही आलाधिकारी और तमाम शिक्षक पहुंच गए हैं. परिवार ने आरोप लगाया कि बिना ट्रेनिंग के सर्वेश की BLO में ड्यूटी लगा दी. लगातार उन अपर टार्गेट बनाया जा रहा है, जिससे तंग आकर उन्होंने जान दी है. जबकि अधिकारियों ने प्रेशर से इनकार किया है.

क्या है पूरा मामला ?

भोजपुर थाना क्षेत्र के बहेड़ी बेमनाथ गांव निवासी सर्वेश सिंह ब्लोक भगतपुर में कम्पोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक थे. उन्होंने मरने से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोट लिखते हुए अपील की है कि उनकी चार बेटियों का ध्यान रखा जाए. उनका जो भी पैसा ही वो उनकी पत्नी को दिया जाए. बेहद भावुक होते हुए सर्वेश ने लिखा था कि मैं जीना तो चाहता हूं लेकिन अब और प्रेशर नहीं ले पा रहा हूँ. घुटन व अपने आपको डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ.

बिना ट्रेनिग के ड्यूटी लगाई

मृतक की पत्नी बबली ने बताया कि उनके पति को कोई ट्रेनिंग दी गयी थी. इस लिए वे सही से काम नहीं कर पा रहे थे. कुछ फॉर्म खो गए व उन पर लगातार काम का दबाब बनाया जा रहा था.

प्रशासन का दबाब से इनकार

जिला अधिकारी अनुज सिंह के मुताबिक मृतक बीएलओ ने 65 प्रतिशत काम पूरा कर चुके थे. हमने जनपद में अभी तक किसी बीएलओ को कोई नोटिस भी नही दिया है. ऐसे में उनपर दबाव कैसे हुआ क्यों आत्म हत्त्या की. यह जांच की जा रही है बीएलओ ने सोसाइड नोट छोड़ा है. शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा जा रहा है