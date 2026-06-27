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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्वांचल में 2027 को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी, बृजेश सिंह ने किया यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान

पूर्वांचल में 2027 को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी, बृजेश सिंह ने किया यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बाहुबली नेता और पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह ने ऐलान किया है कि वो आगामी चुनाव लड़ेंगे.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 27 Jun 2026 07:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है .इसी बीच 2027 में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार होगा, अब इसकी अटकलें लगना भी तेज हो चुकी है. इसी बीच बाहुबली छवि वाले पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह ने एबीपी न्यूज़ से आगामी चुनाव को लेकर खुलकर बात की और उनकी आगे की रणनीति का खुलासा किया, वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया. 

पूर्व एमएलसी ने आगामी चुनाव को लेकर दावा किया कि वो इस बार का विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे. हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो कहां और किस सीट से चुनाव लड़ेंगे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह महापाप के दायरे में है. 

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पूर्वांचल से चुनाव लड़ेंगे बृजेश सिंह

एबीपी न्यूज़ के सवाल पर पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह ने साफ कहा कि बिल्कुल आने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव वह जरूर लड़ेंगे और उनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, इसीलिए राजनीति की भी जाती है. चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने सहमति जताई. पूर्वांचल के किस सीट से उनकी उम्मीदवारी होगी इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस पर फैसला लिया जाएगा. 

बृजेश सिंह ने इस दौरान राम मंदिर चढ़ावा मामले पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह गलत है, लालच से लोग ऐसा कर जाते हैं. भगवान के दरबार में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह महापाप के दायरे में है. सरकार निष्पक्ष जांच कर रही है, दोषियों को उचित दंड मिलेगा, हमें विश्वास है. 

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जगन्नाथ ट्रस्ट में सारी व्यवस्था होगी ऑनलाइन

वाराणसी के जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख बृजेश सिंह ने कहा कि इस बार वृहद रूप में काशी के लक्खा मेले में शुमार जगन्नाथ मेले का आयोजन किया जाएगा. 10 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है, पिछली बार 8 लाख लोग पहुंचे थे. श्रद्धालुओं के प्रत्येक सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा, भीड़ को नियंत्रित करने से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक पूरी तैयारी चल रही है. उन्होंने कहा कि जगन्नाथ ट्रस्ट में चढ़ावे की सारी व्यवस्था और सभी लेखा-जोखा कार्य को ऑनलाइन और वेबसाइट के माध्यम से पारदर्शी बनाने का प्रयास रहेगा. 

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Published at : 27 Jun 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS Brajesh Singh UP Election 2027
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