राम मंदिर मामला: कइयों की ड्यूटी के बाद नहीं होती थी तलाशी, सिफारिश पर मिला था नोट गिनने का काम

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार (26 जून) को अदालत में पेश किया. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत मिले हैं. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चढ़ावे के पैसे और जेवर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी

रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव

अनुकल्प मिश्र

अविनाश शुक्ला

करुणेश पांडेय

लवकुश मिश्र

रमाशंकर मिश्र

सुभाष श्रीवास्तव

मनीष कुमार यादव

गिनती के बाद जेब में रखकर बाहर ले जाते थे कैश- सूत्र

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, टिन्नू यादव समेत अनुकल्प, अविनाश, करुणेश, मनीष यादव, लवकुश और रमा शंकर मिश्र गिनती के बाद अपने साथ कैश और ज्वैलरी जेब मे रखकर बाहर ले जाते थे. जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि 7 आरोपियों के पास से अब तक करीब 79.84 लाख रुपये बरामद किए जा चुके है. ये रिकवरी 7 आरोपियों की निशानदेही पर हुई है. 8वें आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास से रिकवरी नहीं हुई है, वो साजिश का हिस्सा है.

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टिन्नू अपने पास रखथा था नोट गिनने वाली हॉल की चाबी

टिन्नू कैश काउंटर्स, दान पात्र और नोट गिनने वाले हॉल की चाबियां अपने पास रखता था. आरोपी अनुकल्प मिश्रा पर वाउचर बनाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने और अपने बहनोई लव कुश मिश्रा के साथ मिलकर हेराफेरी करने का आरोप है. पुलिस ने लव कुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपये बरामद किए हैं.

ड्यूटी खत्म होने के बाद कई आरोपियों की नहीं होती थी तलाशी- सूत्र

जांच में सामने आया कि कई आरोपी सिफारिश के आधार पर नोट गिनने के काम में लगाए गए थे. ड्यूटी खत्म होने के बाद उनकी तलाशी भी नहीं ली जाती थी.

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