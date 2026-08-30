UP में 2027 की तैयारी तेज, BJP की बड़ी वर्कशॉप में पहुंचेंगी स्मृति ईरानी

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी जमीन पर शुरू कर दी है. इसके तहत राजधानी लखनऊ में सोमवार (31 अगस्त) को पार्टी की ओर से बड़ी कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें पार्टी की नवनियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच रही हैं.

इस बीच रविवार को नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. महामंत्री बनने के बाद उनका पहला दौरा था. कार्यशाला में पार्टी के 700 पदाधिकारी शामिल होंगे.

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हर जिले से पहुंचेगें पांच-पांच पदाधिकारी

सोमवार को आयोजित कार्यशाला में पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक हर जिले से पांच-पांच पदाधिकारी बुलाए गए हैं. इसमें सभी जिलाध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष के साथ-साथ हर जिले से एक विधायक व सांसद को भी बुलाया गया है. कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे.

हरीश द्विवेदी का जोरदार स्वागत

महामंत्री बनने के बाद मुख्यालय पहुंचे हरीश द्विवेदी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्पाल सिंह ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया. हरीश द्विवेदी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयार में जुट जाएं. उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी की भी जमकर तारीफ की.

बीजेपी नेताओं के मुताबिक सोमवार को कार्याशाल का उद्देश्य आगामी यूपी चुनाव की भूमिका तैयार करने के साथ जमीनी रणनीति पर विचार विमर्श होगा. चूंकि इस बैठक में स्मृति ईरानी भी आ रहीं हैं, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है. माना जा रहा है बीजेपी की नई टीम कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगी ताकि लगातार सत्ता की हैट्रिक मारी जा सके. जबकि कार्यशाला का विस्तृत एजेंडा क्या है इसका खुलासा अभी पार्टी नेताओं ने नहीं किया है. नई टीम अब कार्यकर्ताओं के साथ क्या रणनीति बनाती ये देखने वाली बात होगी.

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