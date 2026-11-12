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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?

आजम खान की कल गाजियाबाद कोर्ट में पेशी, जमानत पर क्या होगा फैसला?

सपा नेता आजम खान की कल शुक्रवार को कोर्ट में पेशी होनी है. ऐसे में आजम खान के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की संभावना जताई जा रही है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 12 Nov 2026 03:41 PM (IST)
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आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत मिलते ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद 01 नवम्बर यानी रविवार को गाजियाबाद में आजम खान को ईडी ने स्पेशल जज एंटी करप्शन सीबीआई अवनीश कुमार पांडे की कोर्ट में पेश किया था. जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया था.

शुक्रवार (13 नवंबर) को आजम खान को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट में पेश करने के दो तरीके हैं या तो आजम खान को फिजिकल जेल से कोर्ट लाया जाए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए. अभी तक अधिक उम्मीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है. यह निर्णय कोर्ट को लेना होता है की कोई भी कैदी किस तरीके से कोर्ट में पेश होगा.

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जेल सूत्रों ने दी यह जानकारी

जेल के सोर्सेस बताते हैं कि अगर आजम खान को फिजिकल ले जाया गया तो फिर उनको उसी कैदी वैन में आना पड़ेगा जिसमें अन्य कैदी आते हैं उनके लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी. आज़म खान के करीबियों ने बताया है कि आजम खान की तरफ से कल कोर्ट में लखनऊ हाई कोर्ट के वकील यासिर अब्बासी पेश होंगे. जो ईडी के मामले देखते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं देंगे.

वहीं 16 तारीख आजम खान की इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगी हुई है, जिसमें कपिल सिब्बल, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्धार्थ कौशिक आरिफ अली सिद्धांत मिश्रा आदि एडवोकेट कोर्ट में पेश होंगे. इस दौरान उनके रजिस्टर्ड पैरोकार मोहम्मद युसूफ मलिक भी रहेंगे. बताया जा रहा है कि दिल्ली से आने वाले वकील चार्टर्ड प्लेन से इलाहाबाद पहुंचेंगे.

आजम खान से जेल में मिले शिवपाल यादव

बता दें कि सपा नेता शिवपाल यादव ने आजम खान से डासना जेल में मुलाकात की. शिवपाल यादव करीब 2 घंटे तक जेल के अंदर रहे. जेल से बाहर आने के बाद शिवपाल यादव ने कहा, "आजम खान के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है और लगातार झूठे मुकदमे हो रहे हैं. दोष इतना है उनका कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई और फिर दूसरा नंबर वो मुसलमान हैं."

जेल प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर शिवपाल यादव ने कहा, "उत्तर प्रदेश में 10 बार के विधायक, चार बार के मंत्री, दो बार के सांसद और जेल में प्रोटोकॉल का सीधा-सीधा उल्लंघन हुआ है, जाली लगाकर मुलाकात हुई है." वहीं समाजवादी पार्टी और पारिवारिक संबंधों पर उन्होंने कहा कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में हैं और रहेंगे. उनके और हमारे परिवार के संबंध पारिवारिक संबंध हैं और रहेंगे, तो हर वक्त हम लोग उनकी मदद करेंगे."

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Published at : 12 Nov 2026 03:41 PM (IST)
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Ghaziabad News Up News AZam Khan Rampur News
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