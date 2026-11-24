Exclusive: 'करोड़ों की कोठी, अकबरुद्दीन का 'काट डालेंगे' बयान, वो रिहा और मैं जेल में' आजम के ओवैसी पर 10 बड़े हमले
'मुसलमानों को ठगने नहीं दूंगा' से लेकर '2,000 करोड़ की कोठी' आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर 10 बड़े हमले किए. यहां पढ़ें आजम खान का ओवैसी पर पूरा बयान
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है. मुस्लिम राजनीति और नेतृत्व की दावेदारी को लेकर दोनों के बीच चल रही बयानबाजी के बीच आजम खान ने ओवैसी की राजनीति, उनके बयानों और मुस्लिम समाज के बीच उनकी भूमिका पर कई सवाल उठाए. आजम ने
एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम ने कहा कि वह मुसलमानों को ठगने नहीं देंगे. ओवैसी के पीछे कौन है, इस सवाल पर भी आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि वह दिखाई नहीं देता, महसूस किया जा सकता है.
चित्रा त्रिपाठी के सवालों के जवाब देते हुए आजम खान ने ओवैसी को अपने राज्य (तेलंगाना) में मेहनत करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर वह वहां इतनी ही मेहनत करें तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं. उन्होंने 'अब्दुल' नाम के इस्तेमाल, मुस्लिम वोटों के बंटवारे और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की. आजम खान ने ओवैसी से माफी मांगने की बात कही और मुस्लिम नेतृत्व की दावेदारी पर कहा कि बड़ा तो अल्लाह है. इस साक्षात्कार में उन्होंने ओवैसी के साथ अपने पुराने पारिवारिक संबंधों का भी जिक्र किया.
यहां पढ़ें ओवैसी पर आजम खान के 10 बड़े बयान
- आजम खान ने कहा कि ओवैसी की हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन उनके पास उतना जेहन नहीं है जितना बैरिस्टर साहब के पास है. उन्होंने कहा कि उनके पास 2000 करोड़ की कोठी भी नहीं है.
- ओवैसी की राजनीति पर निशाना साधते हुए आजम खान ने कहा कि वह उन्हें मुसलमानों को ठगने नहीं देंगे. ओवैसी के पीछे किसका हाथ है, इस सवाल पर आजम खान ने कहा कि वह दिखाई नहीं देता, महसूस किया जा सकता है. आम जबान में ऐसे लोगों को शैतान कहते हैं.
- औवैसी के भाई अकबरुद्दीन का नाम लिए बिना आजम ने कहा कि पुलिस हटाने, काट डालेंगे जैसा बयान दिया और वह बाइजज्त रिहा हो गए. 'तनखैया' जैसे मुहावरे पर झूठी रपट में मेरी सदस्यता चली गई.
- आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि जितनी मेहनत ओवैसी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उतनी अपने यहां कर लें तो क्या पता मुख्यमंत्री बन जाएं.
- 'अब्दुल' शब्द के इस्तेमाल पर आजम खान ने कहा कि अब्दुल रहीम, अब्दुल खालिद और अब्दुल वहाब जैसे नाम अल्लाह की बंदगी से जुड़े हैं. इन नामों का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए.
- आजम खान ने कहा कि इस्लाम में किसी की मदद करके उसका प्रचार नहीं किया जाता. उन्होंने ओवैसी से कहा कि तकरीरें करके लोगों को जलील करने के बजाय उन्हें माफी मांगनी चाहिए.
- आजम खान ने चंद्रशेखर को अपना छोटा भाई बताया, लेकिन कहा कि ओवैसी ने उनकी सियासी तकदीर पर भी तेजाब की बोतल डाल दी है.
- जब आजम खान से पूछा गया कि मुस्लिम वोटों के बंटने से बीजेपी को फायदा मिलता है तो उन्होंने कहा, 'यही तो समझा रहे हैं.'
- ओवैसी बड़े या आजम खान, इस सवाल पर उन्होंने कहा, 'बड़ा तो अल्लाह है.' साथ ही दावा किया कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान मजबूती से उनके साथ है. आजम खान ने कहा कि जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब ओवैसी के वालिद से उनके अच्छे ताल्लुकात थे. उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते.