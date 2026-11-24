समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है. मुस्लिम राजनीति और नेतृत्व की दावेदारी को लेकर दोनों के बीच चल रही बयानबाजी के बीच आजम खान ने ओवैसी की राजनीति, उनके बयानों और मुस्लिम समाज के बीच उनकी भूमिका पर कई सवाल उठाए. आजम ने

एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजम ने कहा कि वह मुसलमानों को ठगने नहीं देंगे. ओवैसी के पीछे कौन है, इस सवाल पर भी आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि वह दिखाई नहीं देता, महसूस किया जा सकता है.

चित्रा त्रिपाठी के सवालों के जवाब देते हुए आजम खान ने ओवैसी को अपने राज्य (तेलंगाना) में मेहनत करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर वह वहां इतनी ही मेहनत करें तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं. उन्होंने 'अब्दुल' नाम के इस्तेमाल, मुस्लिम वोटों के बंटवारे और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को लेकर भी टिप्पणी की. आजम खान ने ओवैसी से माफी मांगने की बात कही और मुस्लिम नेतृत्व की दावेदारी पर कहा कि बड़ा तो अल्लाह है. इस साक्षात्कार में उन्होंने ओवैसी के साथ अपने पुराने पारिवारिक संबंधों का भी जिक्र किया.

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