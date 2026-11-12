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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'

ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'

सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी साहब को हैदराबाद, तेलंगाना की लड़ाई लड़नी चाहिए. वहां पर वो मुख्यमंत्री हो जाते तो अच्छा लगता. यूपी में मुकाबला NDA और INDIA गठबंधन के बीच होगा.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Nov 2026 04:00 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है. साथ ही ओवैसी ने कहा है कि चंद्रशेखर ही इस गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे. अब इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इनका असली मकसद बीजेपी को फायदा पहुंचाना है. ये दोनों लोग PDA की लड़ाई को मजबूत करने के बजाय इसे कमजोर कर रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा, "ओवैसी साहब को मुख्यमंत्री होना चाहिए. उन्हें हैदराबाद, तेलंगाना की लड़ाई लड़नी चाहिए. वहां पर वो दरी न बिछाएं, वहां पर वो मुख्यमंत्री हो जाते तो अच्छा लगता. उत्तर प्रदेश में मुकाबला सीधे तौर पर NDA और INDIA गठबंधन के बीच होगा. पीडीए इस चुनाव में एनडीए को हराने जा रहा है.''

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'ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन BJP को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ'

उन्होंने कहा, ''इनका गठबंधन बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है, ताकि थोड़ा-बहुत समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का वोट काट सकें. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं करेगी. जनता ने मन बना लिया है कि जो भी बीजेपी को हराने में समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगा, उसे लोग नकर देंगे. जिस अल्पसंख्यक मतदाताओं के दम पर ओवैसी जी कूद रहे हैं, जिस दलित मतदाताओं के बल पर चंद्रशेखर जी कूद रहे हैं, ये दोनों लोग पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी.'' 

ये बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे- रमाशंकर राजभर

जब उनसे पूछा गया कि क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम हैं? इस सवाल पर सपा सांसद ने कहा, ''आप ये देखें कि एक समाजवादी पार्ट का कार्यकर्ता मुसलमन या हिंदू के बारे में कोई भी बयान दे देता है, तो यूपी में उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है. वहीं ओवैसी दिन-रात हिंदुओं के खिलाफ खराब-खराब बात बोलते हैं, दिन रात वो धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं लेकिन क्या कभी बीजेपी ने एक एफआईआर तक कराया? ये साबित करता है कि ये बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं. ये लोग 2027 के चुनाव के बाद कहीं नहीं दिखेंगे.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi SAMAJWADI PARTY UP Elections 2027
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