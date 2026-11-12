ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर बोले SP सांसद, 'ये BJP के फायदे के लिए साथ आए'

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है. साथ ही ओवैसी ने कहा है कि चंद्रशेखर ही इस गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे. अब इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इनका असली मकसद बीजेपी को फायदा पहुंचाना है. ये दोनों लोग PDA की लड़ाई को मजबूत करने के बजाय इसे कमजोर कर रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा, "ओवैसी साहब को मुख्यमंत्री होना चाहिए. उन्हें हैदराबाद, तेलंगाना की लड़ाई लड़नी चाहिए. वहां पर वो दरी न बिछाएं, वहां पर वो मुख्यमंत्री हो जाते तो अच्छा लगता. उत्तर प्रदेश में मुकाबला सीधे तौर पर NDA और INDIA गठबंधन के बीच होगा. पीडीए इस चुनाव में एनडीए को हराने जा रहा है.''

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | On Owaisi-Chandrashekhar alliance and Chandrashekhar as CM face, Samajwadi Party MP Ramashankar Rajbhar says, "Owaisi should aim to become a Chief Minister. He ought to be fighting the battle for Hyderabad... In Uttar Pradesh, the contest will be a direct face-off between the NDA and the INDIA alliance... The alliances currently being formed have the real objective of benefiting the BJP—by siphoning off votes from the Samajwadi Party and the INDIA alliance... The people will reject it... Instead of strengthening the cause of the PDA, both are actually weakening it..." He also says, "Owaisi constantly makes inflammatory statements against Hindus. He is always peddling religious extremism—yet, has the BJP ever filed an FIR against him?..." — ANI (@ANI) November 12, 2026

'ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन BJP को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ'

उन्होंने कहा, ''इनका गठबंधन बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है, ताकि थोड़ा-बहुत समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का वोट काट सकें. लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं करेगी. जनता ने मन बना लिया है कि जो भी बीजेपी को हराने में समाजवादी पार्टी को कमजोर करेगा, उसे लोग नकर देंगे. जिस अल्पसंख्यक मतदाताओं के दम पर ओवैसी जी कूद रहे हैं, जिस दलित मतदाताओं के बल पर चंद्रशेखर जी कूद रहे हैं, ये दोनों लोग पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी.''

ये बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे- रमाशंकर राजभर

जब उनसे पूछा गया कि क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम हैं? इस सवाल पर सपा सांसद ने कहा, ''आप ये देखें कि एक समाजवादी पार्ट का कार्यकर्ता मुसलमन या हिंदू के बारे में कोई भी बयान दे देता है, तो यूपी में उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है. वहीं ओवैसी दिन-रात हिंदुओं के खिलाफ खराब-खराब बात बोलते हैं, दिन रात वो धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं लेकिन क्या कभी बीजेपी ने एक एफआईआर तक कराया? ये साबित करता है कि ये बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं. ये लोग 2027 के चुनाव के बाद कहीं नहीं दिखेंगे.''

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