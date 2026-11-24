उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है. ऐसे में यूपी की सियासत में 'अब्दुल' को लेकर घमासान जारी है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने गाजियाबाद जेल से बाहर आते ही आजम खान ने असदुद्दीन ओवैसी के 'अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा' वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि अब्दुल से कोई कैसे दरी बिछवा सकता है. अब्दुल अल्लाह का नाम है उन्हें माफी मांगनी चाहिए. इसके बाद विवाद शुरू हुआ और एआईएमआईएम की ओर से कहा गया कि आजम खान की याददाश्त कमजोर हो गई है. अब्दुल अल्लाह का नाम नहीं है.

अब इस पूरे विवाद पर सपा नेता आजम खान ने सफाई दी है. उन्होंने कहा, "मेरे मुंह से गलती से पहले निकल गया कि अब्दुल अल्लाह का नाम है. वो मेरा स्लिप ऑफ टंग था. मैं बहुत परेशान था और सेहत इससे भी ज्यादा खराब थी, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है वो माफ करने वाला है. वो जानता है कि मुझसे गलती से एक लफ्ज निकल गया. इस पर उनके कुछ लोगों ने हमारा पीछा ले लिया."

उन्होंने आगे बताया, "अब्दुल अल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन अब्दुल अल्लाह के नाम के बिना पूरा नहीं है. यह सफाई मैंने अगले इंटरव्यू में दे दी थी. इसलिए वे आगे भी सुने और उस गलती को न देखें. उस गलती के लिए मुझे माफ कर दें. मेरे अल्लाह ने तो माफ कर दिया."

अब्दुल दरी बिछाएगा या नहीं?

आजम खान से आगे पूछा गया कि अब्दुल दरी बिछाएगा या नहीं इस पर क्या स्टेट्स है. इसके जवाब में आजम खान का कहना है, "इस नाम को इस्तेमाल करना और इसके साथ मुसलमानों की जिल्लत करना, उन्हें बेइज्जत करना, क्योंकि अब्दुल अकेला दुनिया में आजतक किसी का नाम नहीं हुआ है. क्योंकि अब्दुल नाम नहीं है."

उन्होंने आगे बताया, "अब्दुल रज्जाक है, रिज्क देने वाला. उसके बंदे हैं हम. अब्दुल रहीम रहम करने वाला है उसके बंदे हैं हम. आप उस अब्दुल लफ्ज को इतनी घटिया सियासत के लिए सरकार में बैठे लोगों को खुश करने के लिए, अपना कुछ फायदा हासिल करने के लिए. आप उस नाम की जिल्लत कर रहे हैं जो सीधे अल्लाह के नाम से जुड़ता है."

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