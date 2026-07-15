मिशन 2027 के लिए एक्टिव हुई BJP, 22 जुलाई को UP में बूथ सम्मेलन, CM योगी के विकास दौरे फोकस

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशभर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास और जनसभाओं के जरिए सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के अभियान में लगे हैं.

बीजेपी की रणनीति सरकार के प्रदर्शन और संगठन की मजबूती के सहारे चुनावी बढ़त बनाए रखने की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई महीनों से लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं. प्रत्येक दौरे में वह विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं. सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है.

सीएम ने कई जिलों में किया हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

विभागीय जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने अप्रैल से जून 2026 के बीच प्रदेश के दो दर्जन से अधिक जिलों में हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान आगरा (6,466 करोड़ रुपये), सहारनपुर (2,131 करोड़ रुपये), ललितपुर (1,766 करोड़ रुपये), गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, गोंडा, उन्नाव, महोबा, हमीरपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, संतकबीर नगर, हाथरस, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर समेत कई जिलों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास, पर्यटन, खेल और औद्योगिक ढांचे से जुड़ी सैकड़ों परियोजनाओं की सौगात दी गई.

गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास और लखनऊ में नगर विकास व श्रमिक कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ भी इसी अवधि में हुआ. मुख्यमंत्री का जिलों का दौरा लगातार जारी है. उधर, बीजेपी संगठन भी बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने में जुटा है. प्रदेश संगठन की नई टीम के गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं.

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बीजेपी 22 जुलाई को सभी विधानसभा क्षेत्रों में करने जा रही बूथ सम्मेलन आयोजित

धर्मपाल सिंह ने हाल के दिनों में झांसी, ललितपुर, कानपुर देहात, बरेली, रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद में शक्ति केंद्र संयोजकों और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठकें कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की. वहीं, पंकज चौधरी ने मिर्जापुर, सोनभद्र और बहराइच में संगठनात्मक बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का संदेश दिया. बीजेपी 22 जुलाई को प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ सम्मेलन आयोजित करने जा रही है. इसे विधानसभा चुनाव की संगठनात्मक तैयारियों की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

पार्टी ने इस अभियान का संयोजक प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल तथा सह-संयोजक प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह और राहुल वाल्मीकि को बनाया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित दल है, जो केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि पूरे साल जनता के बीच सक्रिय रहती है. पार्टी के कार्यकर्ता सेवा, सुशासन और जनकल्याण के विभिन्न अभियानों के माध्यम से आमजन से लगातार जुड़े रहते हैं.

बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां काफी पहले ही कर दी थी शुरू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री (संगठन) के मार्गदर्शन में संगठन बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखते हुए जनता की समस्याओं के समाधान और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहा है.

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां काफी पहले शुरू कर दी हैं. उनके अनुसार सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर लगातार सक्रियता दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री के प्रदेशव्यापी दौरे, संगठन की बैठकों और नए पदाधिकारियों की नियुक्तियों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है. हाल में घोषित प्रदेश टीम में विभिन्न सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास भी दिखाई देता है.

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