INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHapur News: हापुड़ पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप, युवक की मौत पर ASP का एक्शन

Hapur News: हापुड़ पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप, युवक की मौत पर ASP का एक्शन

Hapur News In Hindi: हापुड़ में युवक की मौत के मामले में पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर लिखने के बाद सिर्फ कागजी खानापूर्ति की.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 15 Jul 2026 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

हापुड़ पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं. परिजनों के मुताबिक, नोएडा में नौकरी करने वाला 40 वर्षीय मोहित शर्मा 8 जुलाई की शाम रहस्यमय तरीके से लापता हो गया. हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. 9 जुलाई को हापुड़ नगर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर लिखने के बाद सिर्फ कागजी खानापूर्ति की. 

परिजनों का कहना है कि, जब वे 10 जुलाई को सरस्वती अस्पताल पहुंचे, जहां सुरक्षा कर्मी से पता चला कि एक अज्ञात घायल युवक को भर्ती कराया है जिसकी पहचान मोहित के रूप में हुई. परिजन मोहित को लेकर सरस्वती अस्पताल से रामा अस्पताल, फिर जिला अस्पताल और मेरठ मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. जहां मोहित की हालत वेंटिलेटर पर आ चुकी थी, दिल्ली ले जाते समय एम्बुलेंस में ही उसने दम तोड़ दिया.

अयोध्या का दोहराया जाएगा इतिहास! मथुरा में 9 अगस्त को कारसेवा की घोषणा; संतों के ऐलान से हड़कंप

कोतवाली प्रभारी पर आरोप

भाई तरुण शर्मा का आरोप है कि मोहित के सिर पर गंभीर चोट थी, जो एक्सीडेंट नहीं बल्कि लूट के बाद हत्या का साफ मामला है क्योंकि मोहित का मोबाइल और पर्स अब तक गायब है. परिजनों ने नगर कोतवाली प्रभारी मनीष चौहान पर आरोप लगाया है कि नगर कोतवाली प्रभारी मनीष चौहान ने उनसे कहा कि फोन बंद करके कहीं मजे ले रहा होगा, अय्याशी कर रहा होगा, एक-दो दिन में आ जाएगा.

पुलिस की लापरवाही से युवक की मौत

परिजनों का आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही ने उसे मार डाला. परिजनों के आक्रोश और तहरीर के बाद पिलखुवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140(1) अपहरण और 103 (1) हत्या के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है. वहीं, परिजनों के तीखे आरोपों के बाद अब पुलिस के आला अधिकारी जांच और विभागीय कार्रवाई की बात कह रहे हैं. 

क्या बोले अधिकारी?

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि यह घटना 8 जुलाई की है, जिसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराई गई थी. जांच के दौरान पता चला कि पिलखुवा क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक राहगीर द्वारा घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उसकी पहचान मोहित शर्मा के रूप में हुई.

लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

परिजनों की तहरीर पर थाना पिलखुवा में हत्या और अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया यह मामला एक्सीडेंट का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर गहराई से विवेचना की जा रही है. पिलखुवा थाने के जिन कर्मचारियों की प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और सख्त विभागीय कार्रवाई की जा रही है.

ज्ञानवापी विवाद पर समझौता बैठक में नहीं निकला कोई समाधान, दोनों पक्ष अड़े, अब कोर्ट पर टिकी नजर

Published at : 15 Jul 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: हापुड़ पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप, युवक की मौत पर ASP का एक्शन
हापुड़ पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप, युवक की मौत पर ASP का एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन 2027 के लिए एक्टिव हुई BJP, 22 जुलाई को UP में बूथ सम्मेलन, CM योगी के विकास दौरे फोकस
मिशन 2027 के लिए एक्टिव हुई BJP, 22 जुलाई को UP में बूथ सम्मेलन, CM योगी के विकास दौरे फोकस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Fire Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, दो लोगों की मौत, 50 परिवार फंसे
Live: नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, दो लोगों की मौत, 50 परिवार फंसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या का दोहराया जाएगा इतिहास! मथुरा में 9 अगस्त को कारसेवा की घोषणा; संतों के ऐलान से हड़कंप
अयोध्या का दोहराया जाएगा इतिहास! मथुरा में 9 अगस्त को कारसेवा की घोषणा; संतों के ऐलान से हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
कौन हैं 300 अमेरिकी नेवी कैडेट्स को लीड करने वाली 17 साल की रिद्धि चौहान, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
महाराष्ट्र
परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'
परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'
इंडिया
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
CJI जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए
क्रिकेट
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
विश्व
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
अमेरिका ने घेरा होर्मुज तो रूस ने दी तगड़ी चेतावनी, कहा- 'वादा तोड़ा, ईरान के खिलाफ US की...'
नौकरी
US Army Recruitment Rules: क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
क्या किसी भारतीय को मिल सकती है अमेरिकन स्पेशल फोर्स में नौकरी, जानिए क्या है नियम?
हेल्थ
India-UK Trade Deal: यूके से कौन-कौन सी दवाएं आयात करता है भारत, जानें अब कितना कम हो जाएगा इनका दाम?
यूके से कौन-कौन सी दवाएं आयात करता है भारत, जानें अब कितना कम हो जाएगा इनका दाम?
ABP NEWS
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
कार दुर्घटना में एयरबैग एक रक्षक फ़रिश्ते की तरह काम करता है, वरना, यह सीधे मौत के देवता से मिलने का टिकट होता।
ABP NEWS
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
सांड ने SP ऑफिस में भारी तबाही मचाई।
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
Embed widget