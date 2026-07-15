हापुड़ पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता का आरोप, युवक की मौत पर ASP का एक्शन

हापुड़ पुलिस पर लापरवाही और संवेदनहीनता के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं. परिजनों के मुताबिक, नोएडा में नौकरी करने वाला 40 वर्षीय मोहित शर्मा 8 जुलाई की शाम रहस्यमय तरीके से लापता हो गया. हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. 9 जुलाई को हापुड़ नगर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर लिखने के बाद सिर्फ कागजी खानापूर्ति की.

परिजनों का कहना है कि, जब वे 10 जुलाई को सरस्वती अस्पताल पहुंचे, जहां सुरक्षा कर्मी से पता चला कि एक अज्ञात घायल युवक को भर्ती कराया है जिसकी पहचान मोहित के रूप में हुई. परिजन मोहित को लेकर सरस्वती अस्पताल से रामा अस्पताल, फिर जिला अस्पताल और मेरठ मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. जहां मोहित की हालत वेंटिलेटर पर आ चुकी थी, दिल्ली ले जाते समय एम्बुलेंस में ही उसने दम तोड़ दिया.

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कोतवाली प्रभारी पर आरोप

भाई तरुण शर्मा का आरोप है कि मोहित के सिर पर गंभीर चोट थी, जो एक्सीडेंट नहीं बल्कि लूट के बाद हत्या का साफ मामला है क्योंकि मोहित का मोबाइल और पर्स अब तक गायब है. परिजनों ने नगर कोतवाली प्रभारी मनीष चौहान पर आरोप लगाया है कि नगर कोतवाली प्रभारी मनीष चौहान ने उनसे कहा कि फोन बंद करके कहीं मजे ले रहा होगा, अय्याशी कर रहा होगा, एक-दो दिन में आ जाएगा.

पुलिस की लापरवाही से युवक की मौत

परिजनों का आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही ने उसे मार डाला. परिजनों के आक्रोश और तहरीर के बाद पिलखुवा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140(1) अपहरण और 103 (1) हत्या के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है. वहीं, परिजनों के तीखे आरोपों के बाद अब पुलिस के आला अधिकारी जांच और विभागीय कार्रवाई की बात कह रहे हैं.

क्या बोले अधिकारी?

एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि यह घटना 8 जुलाई की है, जिसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली नगर में दर्ज कराई गई थी. जांच के दौरान पता चला कि पिलखुवा क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक राहगीर द्वारा घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उसकी पहचान मोहित शर्मा के रूप में हुई.

लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

परिजनों की तहरीर पर थाना पिलखुवा में हत्या और अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. प्रथम दृष्टया यह मामला एक्सीडेंट का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर गहराई से विवेचना की जा रही है. पिलखुवा थाने के जिन कर्मचारियों की प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आई है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है और सख्त विभागीय कार्रवाई की जा रही है.

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