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UP के घर खरीदारों को बड़ी राहत! ज्यादा GST वसूलने पर मिलेगा रिफंड, जानिए पूरा नियम
UP RERA Update: यूपी रेरा ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है. प्रमोटर द्वारा तय दर से ज्यादा GST वसूले जाने पर पात्र खरीदार रिफंड का दावा कर सकेंगे. GST पोर्टल पर FORM GST RFD-01 से आवेदन करना होगा.
उत्तर प्रदेश में नया घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब यूपी रेरा ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है. प्रमोटर द्वारा तय दर से ज्यादा GST वसूले जाने पर पात्र खरीदार रिफंड का दावा कर सकेंगे. इसके लिए GST पोर्टल पर FORM GST RFD-01 के जरिए आवेदन करना होगा.
अनुबंध या आवंटन रद्द होने की तारीख से 2 साल के भीतर रिफंड का दावा किया जा सकेगा. हालांकि, 1,000 से कम GST राशि का रिफंड नहीं मिलेगा. यूपी रेरा ने सभी प्रमोटर्स को निर्धारित GST दरों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
(अपडेट जारी है.)
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