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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP के घर खरीदारों को बड़ी राहत! ज्यादा GST वसूलने पर मिलेगा रिफंड, जानिए पूरा नियम

UP के घर खरीदारों को बड़ी राहत! ज्यादा GST वसूलने पर मिलेगा रिफंड, जानिए पूरा नियम

UP RERA Update: यूपी रेरा ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है. प्रमोटर द्वारा तय दर से ज्यादा GST वसूले जाने पर पात्र खरीदार रिफंड का दावा कर सकेंगे. GST पोर्टल पर FORM GST RFD-01 से आवेदन करना होगा.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 14 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में नया घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब यूपी रेरा ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है. प्रमोटर द्वारा तय दर से ज्यादा GST वसूले जाने पर पात्र खरीदार रिफंड का दावा कर सकेंगे. इसके लिए GST पोर्टल पर FORM GST RFD-01 के जरिए आवेदन करना होगा.

अनुबंध या आवंटन रद्द होने की तारीख से 2 साल के भीतर रिफंड का दावा किया जा सकेगा. हालांकि, 1,000 से कम GST राशि का रिफंड नहीं मिलेगा. यूपी रेरा ने सभी प्रमोटर्स को निर्धारित GST दरों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

(अपडेट जारी है.)

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 14 Jul 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP RERA LUCKNOW NEWS
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