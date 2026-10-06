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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: कम या ज्यादा, अनुप्रिया पटेल को NDA में कितनी सीट मिलेंगी?

यूपी चुनाव: कम या ज्यादा, अनुप्रिया पटेल को NDA में कितनी सीट मिलेंगी?

अपना दल (सोनेलाल) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि 2022 के मुकाबले उनकी सीटें बढेंगी. इसके साथ ही उन्होंने 2027 में एक बार एनडीए की सरकार बनने की बात कही.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 06 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल (सोनेलाल) की प्रमुख और केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीटों के फैसले को लेकर कहा कि सीटें बढेंगी न कि घटेंगी. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि एनडीए की हैट्रिक लगने जा रही है.

अनुप्रिया पटेल एबीपी लाइव के कार्यक्रम 'मोदी इरा 25' में गठबंधन में सीटों के सवाल पर जवाब दे रहीं थीं. उन्होंने कहा कि अभी सीटों का फैसला हुआ नहीं है, लेकिन सीटें घटने की बजाय बढ़ती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं ये दावे के साथ कह रही हूं कि यूपी में एनडीए की हैट्रिक लगने जा रही है." इसके साथ ही कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.

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2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के दुष्प्रचार को जिम्मेदार ठहराया 

जीत के दावे के सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने 2024 में एनडीए की हार को स्वीकारा और कहा कि विपक्ष ने जो संविधान और आरक्षण का नैरेटिव बनाया उसे हम सही से संभाल नहीं पाए. जो हमारी गलती थी. लेकिन 2024 का चुनाव अलग था, वो इस बार नहीं चलेगा. इसके साथ ही उन्होंने 2027 से पहले विपक्ष के चुनाव हाइजैक के आरोपों पर कहा कि एक बार दुष्प्रचार में विपक्ष को कुछ लाभ मिला, लेकिन उसके बाद ये चुनाव नहीं जीत सके. इसलिए 2027 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है.

अलग पूर्वांचल पर रखी राय 

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अलग पूर्वांचल राज्य की मांग उठाने पर उन्होंने कहा कि ऐसी मांगे पहले भी उठीं हैं. लेकिन ये केंद्र सरकार तय करती है राज्य सरकार के प्रस्ताव पर. जबकि इस तरह का कोई प्रस्ताव फिलहाल अभी नहीं है. अनुप्रिया पटेल ने कार्यक्रम में मोदी सरकार की स्वास्थ्य योजना में मिल रहे लाभों के बारे में बताया और प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने के अपने अनुभव साझा किए.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Anupriya Patel UP NEWS
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