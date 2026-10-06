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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज

'हमने किसी उद्योगपति या धनपति को...', अखिलेश का नाम लिए बिना अपर्णा यादव ने कसा तंज

यूपी में बीजेपी के 8 राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, किसी उद्योगपति और धनपति को मौका टिकट नहीं दिया.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 06 Oct 2026 02:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के आठ उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. बीजेपी ने इस बार राज्यसभा के लिए पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है. जिस पर बीजेपी नेता और यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि हमारी पार्टी ने किसी उद्योगपति या धनपति को नहीं पार्टी के कार्यकर्ता को ही मौका दिया है. 

बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने सपा का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्तांओं को मौका दिया है ये बहुत खुशी की बात है. हमारी पार्टी ने ऐसे लोगों को मौका दिया है जो पार्टी के संगठन से जुड़े रहे हैं और पार्टी का कार्य अनेकों बार उन्होंने किया है अपना सर्वस्व उन्होंने पार्टी को दिया है तो हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत बड़ा मैसेज देने की काम किया है किसी उद्योगपति को या किसी धनपति को मौका नहीं दिया. 

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राज्यसभा उम्मीदवारों पर अपर्णा यादव का बयान

बीजेपी नेता ने कहा कि हमारी पार्टी ने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है. कार्यकर्ता का सम्मान और हर व्यक्ति की जो पार्टी में है उसकी चिंता करना नेतृत्व का काम है. वहीं जब उनसे सपा के तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारे जाने को लेकर सवाल किया गया तो अपर्णा ने कहा कि विपक्ष शायद भय खा गया है इसलिए उन्होंने तीसरे उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है. 

सपा ने धनराज नथवानी को बनाया उम्मीदवार

बीजेपी ने जहां राज्यसभा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है. वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से दो प्रत्याशी प्रोफ़ेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. धनराज नथवानी रिलायंस ग्रुप से जुड़े हैं और मुकेश अंबानी के करीबी माने जाते हैं.   

बता दें कि बीजेपी के सभी आठ राज्यसभा उम्मीदवारों ने आज 6 अक्टूबर को नामांकन दाख़िल कर दिया हैं. इस दौरान इन उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे. बीजेपी ने इस बार धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है. किसी भी मौजूदा राज्यसभा सांसद को रिपीट नहीं किया गया है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:13 PM (IST)
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