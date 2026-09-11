ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस में आए अमरमणि तो बदल जाएंगे पूर्वांचल के समीकरण! क्या है संकेत?

कांग्रेस में आए अमरमणि तो बदल जाएंगे पूर्वांचल के समीकरण! क्या है संकेत?

पूर्व विधायक और मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी ने कुछ दिन पहले ही महाराज गंज की दो सीटों एक सीट से खुद और दूसरी सीट से बेटे अमनमणि त्रिपाठी को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Sep 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

पूर्वांचल के बाहुबली नेता और कवियत्री मधुमिता हत्याकांड में जेल की सजा काटने के बाद बाहर आए अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करने पहुंचे थे, जहां लोगों के बीच उनकी मौजूदगी ने सभी को हैरान कर दिया. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई थीं कि क्या वो कोई दल ज्वाइन करेंगे या निर्दलीय ही हाथ आजमाएंगे. 

अमरमणि त्रिपाठी ने बीते दिनों महाराजगंज की दो विधानसभा सीटों से खुद चुनाव लड़ने और दूसरी सीट पर बेटे को अमनमणि त्रिपाठी को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था. जिसके बाद अब वो एयरपोर्ट पर काँग्रेस नेताओं का स्वागत करते हुए दिखाई दिए. ऐसे में माना जा रहा है कि शायद अमरमणि त्रिपाठी ने अपना ठिकाना तलाश लिया है और वो सालों बाद कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं. 

कांग्रेस नेताओं संग दिखी तस्वीर

दरअसल मंगलवार को काँग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रभारी अभिषेक दत्त, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी आए थे, इन्हीं नेताओं में एक चेहरा अमरमणि त्रिपाठी का भी दिखाई दिया. यहीं नहीं इसके बाद वो महाराजगंज में आयोजित काँग्रेस की बैठक में भी मौजूद रहे.  

BJP सांसद के नाम से बनाई फर्जी ID, महिलाओं को भेजे मैसेज, FIR दर्ज

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज के पूर्व सांसद हर्षवर्धन सिंह की बेटी हैं, उनका पूरा परिवार गांधी परिवार के काफी नजदीक माना जाता है. ऐसे में अमरमणि त्रिपाठी का उनके स्वागत के लिए पहुंचना बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने महाराजगंज की फरेंदा सीट से ख़ुद के चुनाव लड़ने और बेटे अमनमणि त्रिपाठी को नौतनवा सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था. 

क्या बदलेंगे समीकरण?

बता दें कि अमरमणि महाराजगंज की विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं और उनके बेटे अमनमणि भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं. उन्होंने ख़ुद के जेल में रहते हुए बेटे को विधानसभा चुनाव जितवाया था. अमरमणि त्रिपाठी का पूर्वांचल की राजनीति में अच्छा खासा रसूख़ रहा है. एक वक्त ऐसा था जब यूपी का सीएम चुनने में भी उनकी भूमिका अहम रहती थी. 

वरिष्ठ पत्रकार रितेश का कहना है कि अपनी राजनीतिक पारी में वह विभिन्न सरकारों के बीच अच्छी पकड़ रखते थे, उस दौरान चर्चा रहती थी कि मंत्री और मुख्यमंत्री बनवाने में भी उनका दखल रहता था. लेकिन कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी मधुमणि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. सजा काटने के पश्चात दोनों को अच्छे व्यवहार के चलते 2023 में जेल से रिहा कर दिया गया था. 

जिसके बाद से ही उनके सियासी भविष्य की अटकलों को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थीं. लेकिन, अब काँग्रेस नेताओं के साथ उनकी तस्वीर आने के बाद इन अटकलों पर विराम लगता दिखाई दे रहा है. वहीं कांग्रेस भी अपने पुराने नेताओं को फिर से एक्टिव करने पर काम कर रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है. 

भदोही में गर्भवती गाय की नृशंस हत्या, कुत्ते नोंच रहे थे शव, पूरा धड़ गायब

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
UP Election UP News UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में बवाल, BJP कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर कोतवाली पहुंचे मंत्री
सीतापुर में बवाल, BJP कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर कोतवाली पहुंचे मंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर: मस्जिद पक्ष को HC से बड़ी राहत, 3 हफ्ते में मांगा एफिडेविट
सहारनपुर: मस्जिद पक्ष को HC से बड़ी राहत, 3 हफ्ते में मांगा एफिडेविट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर: किन्नर के लिए पत्नी को तीन तलाक देकर फरार हुआ पति
मुजफ्फरनगर: किन्नर के लिए पत्नी को तीन तलाक देकर फरार हुआ पति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही में गर्भवती गाय की नृशंस हत्या, कुत्ते नोंच रहे थे शव, धड़ गायब
भदोही में गर्भवती गाय की नृशंस हत्या, कुत्ते नोंच रहे थे शव, धड़ गायब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुनिया को साथ लाएगा भारत? सलमान खुर्शीद ने की BRICS की तारीफ, जानें क्या कहा
दुनिया को साथ लाएगा भारत? सलमान खुर्शीद ने की BRICS की तारीफ, जानें क्या कहा
बिहार
बिहार: भागलपुर में BJP नेता की हत्या, सिर में मारी गोली, मचा हड़कंप
बिहार: भागलपुर में BJP नेता की हत्या, सिर में मारी गोली, मचा हड़कंप
विश्व
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, भारत की तारीफ कर बोला- 'डॉलर पर...'
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, जमकर की भारत की तारीफ
क्रिकेट
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे...', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' का कब्जा, 'हैवान' कितना कमा पाएगी?
'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' के आगे 'हैवान' कितना कमा पाएगी?
विश्व
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके की मनोज जरांगे से अपील, खत्म करें अनशन, कहा- 'महाराष्ट्र को...'
अभिजीत दीपके की मनोज जरांगे से अपील, खत्म करें अनशन, कहा- 'महाराष्ट्र को...'
ऑटो
ऑटोमैटिक या मैनुअल, नई Baleno का कौन-सा वेरिएंट खरीदना बेहतर?
ऑटोमैटिक या मैनुअल, नई Baleno का कौन-सा वेरिएंट खरीदना बेहतर?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget