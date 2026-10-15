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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे CM योगी, निर्माणाधीन घाटों का लिया जायजा

मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचे CM योगी, निर्माणाधीन घाटों का लिया जायजा

सीएम योगी ने गुरूवार को मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और उसके वहां गंगा घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने निर्माण कार्यों में क्वालिटी से समझौता न करने की नसीहत दी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 15 Oct 2026 10:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दरबार में विधि-विधान और मंत्रोच्चार के बीच दर्शन-पूजन किया. उन्होंने माता रानी से लोक कल्याण और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. दर्शन-पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने विंध्याचल स्थित पक्का घाट पहुंचकर गंगा नदी के किनारे निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन घाटों का जायजा लेते हुए मौके पर चल रहे कार्यों की स्थिति देखी. उन्होंने जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार से घाट निर्माण से संबंधित विभिन्न पहलुओं और अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की. 

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मानकों के अनुरूप कार्य कराने के निर्देश 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे कराए जाएं. कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए. साथ ही निर्धारित मानकों और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए. विंध्याचल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है. मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में गंगा तट पर घाटों का निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधा और क्षेत्र की धार्मिक महत्ता के लिहाज से महत्वपूर्ण है. 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के लिए नियमित निगरानी की जाए, ताकि निर्माण कार्यों का लाभ लोगों और श्रद्धालुओं को समय पर मिल सके.

प्रयागराज और वाराणसी में के दौरे पर 

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी और प्रयागराज भी दौरे पर रहे. वाराणसी में उन्होंने सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के साथ ही उनका न्यूनतम वेतन 16 हजार करने की बात कही. इसके साथ ही उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर देने की बात कही. इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज में भी विकास कार्यों की समीक्षा की.

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Published at : 15 Oct 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
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