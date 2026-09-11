BJP सांसद सतीश गौतम के नाम से फर्जी ID, महिलाओं को भेजे गए मैसेज

अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के नाम से फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है. इस मामले में बीजेपी ज़िला मंत्री मुकेश लोदी ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि सतीश गौतम की छवि को धूमिल करने के लिए उनके नाम से फर्जी आईडी बनाई गई, जिससे महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है. इस मामले पर प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू करती है.

ख़बर के मुताबिक़ बीजेपी सांसद सतीश गौतम के नाम से सोशल साइट इंस्टाग्राम पर एक फर्जी आईडी बनाई गई है, जिससे महिलाओं को फ़्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है. पहले तो लगा कि ये सांसद की ही आईडी है लेकिन जब इसकी जाँच की गई तो फर्जी पाई गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया. बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की आईडी बनाई गई है.

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सतीश गौतम के नाम से बनाई फेक आईडी

जानकारी के मुताबिक इस फेक अकाउंट से ज्यादातर महिला यूजर्स को फॉलो किया जा रहा है और लगातार सोशल साइड पर उन महिलाओं के वीडियो रीपोस्ट किए जा रहे हैं. इसे लेकर भाजपा के जिला मंत्री मुकेश लोधी ने बीते 7 सितंबर को एसएसपी नीरज जादौन को पूरे मामले में कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दी थी.

शिकायत में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्ति सांसद की पहचान का इस्तेमाल करते हुए एक फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चला रहा है. महिलाओं को फॉलो करने और उनके वीडियो शेयर कर रहा है. जिससे न केवल सांसद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, बल्कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने की एक गहरी साजिश भी रची जा रही है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

एसएसपी के निर्देश पर क्वार्सी थाने के इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने आईटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया है. पुलिस ने जल्द आरोपी को पकड़ने का भरोसा दिया है.

इस मामले पर क्षेत्राधिकारी तृतीय सर्वम सिंह ने कहा कि सांसद को लेकर बनाया गया अकाउंट फिलहाल बंद है. इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है जिसमें साइबर सेल के विशेषज्ञ भी शामिल हैं. फिलहाल आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

इस घटना को लेकर बीजेपी सांसद के समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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