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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: तैयारियों में जुटी BJP, चुनाव की घोषणा से पहले PM की हो सकती है कई रैलियां

यूपी: तैयारियों में जुटी BJP, चुनाव की घोषणा से पहले PM की हो सकती है कई रैलियां

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है. इस चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में व्यापक दौरे कराने की तैयारी की जा रही है. इस दौरान पीएम रैलियां करेंगे.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 15 Oct 2026 10:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है. इसके लिए जहां एक तरफ पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और विस्तारकों को तैनात करने का काम कर रही है. तो वहीं चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में व्यापक दौरे कराने की तैयारी की जा रही है. 

सूत्रों की मानें तो यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 12 दौरे हो सकते हैं और उनके दौरे के दौरान जनसभाओं की योजना भी है.

वाराणसी, कानपुर समेत कई जगहों पर पीएम मोदी के कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश की 18 कमिश्नरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब एक दर्जन कार्यक्रम और रैलियां आयोजित कराने की योजना बनाई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, चित्रकूट, नोएडा समेत कई जगहों पर कार्यक्रमों की योजना बन रही है.

अक्टूबर के अंत से UP का चुनावी दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी

सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों की शुरुआत अक्टूबर के अंत से हो सकती है. इन दौरों के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के साथ-साथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे. इन कार्यक्रमों के जरिए विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ जनता तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने पर जोर रहेगा.

PM मोदी के अलावा इन नेताओं के दौरे की भी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के दौरों की योजना भी बनाई जा रही है. इन दौरों के माध्यम से विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी है. इसको लेकर  पार्टी के बड़े नेता जनसभाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच सरकार के कामों को पहुंचाने का काम करेंगे.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 15 Oct 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
BJP PM Modi UP Elections 2027
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