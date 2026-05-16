उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार (16 मई) को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. यह हादसा कंधरापुर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां तेज रफ्तार स्विफ्ट कार एक कंटेनर से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके साथ ही उच्च अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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