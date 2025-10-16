हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा

दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा

UP DA Hike: योगी आदित्यनाथ सरकार का ये निर्णय 01 जुलाई 2025 से लागू होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

By : विवेक राय | Updated at : 16 Oct 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

दीपावली पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा उपहार दिया है. प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है. मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ा निर्णय व्यापक हित में लिया गया है. सरकार मार्च 2026 तक 1960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार वहन करेगी सरकार. अब महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है.

योगी आदित्यनाथ सरकार का ये निर्णय 01 जुलाई 2025 से लागू होगा. मुख्यमंत्री ने कहा, ''कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. महंगाई से राहत और जीवन स्तर सुधार के लिए योगी सरकार का संवेदनशील कदम माना जा रहा है.

यूपी सरकार पर कितना बढ़ेगा भार?

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश हैं कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और राहत अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान के रूप में मिले. नवंबर 2025 में 795 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा. ओपीएस कार्मिकों के जीपीएफ में 185 करोड़ रुपये जमा होंगे. जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर भुगतान पर सरकार 550 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार उठाएगी. राज्य सरकार दिसंबर 2025 से हर माह 245 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार वहन करेगी.

Published at : 16 Oct 2025 10:52 PM (IST)
