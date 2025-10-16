हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Deepotsav 2025: अयोध्या दीपोत्सव में एक बार फिर से रचेगा इतिहास, बनेंगे दो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड

Deepotsav 2025: अयोध्या दीपोत्सव में एक बार फिर से रचेगा इतिहास, बनेंगे दो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड

Ayodhya Deepotsav 2025: दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृत विभाग ने अपनी कमर कस ली है. रोजाना अलग-अलग बैठकों के बाद कई अहम निर्णय लिए गए हैं.

By : विवेक राय | Updated at : 16 Oct 2025 02:37 PM (IST)
अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है. प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम को और भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं. इस बार दीपोत्सव-2025 में दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे. 

पहला रिकॉर्ड 26 लाख 11 हजार 101 दीपों के प्रज्वलन से बनेगा. जबकि दूसरा रिकॉर्ड सरयू आरती में 2100 दीपदान के जरिए स्थापित किया जाएगा. सरयू आरती में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संस्कृत विद्यालयों के छात्र और बड़ी संख्या में वालंटियर्स शामिल रहेंगे.

दीपोत्सव पर होंगे कई नए प्रयोग

दीपोत्सव में इस बार कई नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं. शानदार ड्रोन शो में पिछले साल के मुकाबले दोगुने यानी 1100 ड्रोन आसमान में 10 आकृतियां उकेरेंगे. भीड़ प्रबंधन के लिए इस बार तकनीक का सहारा लिया गया है. AI कैमरों की मदद से भीड़ का हेड काउंट (गिनती) किया जाएगा. ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके.

इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें स्वयं सहायता समूह, ओडीओपी और संस्कृति विभाग की ओर से अयोध्या जनपद के पारंपरिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा.

दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे

दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृत विभाग ने अपनी कमर कस ली है. रोजाना अलग-अलग बैठकों के बाद कई अहम निर्णय लिए गए हैं. इन्हीं फैसलों में इस बार दीपोत्सव में दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का फैसला भी शामिल है. 

दीपोत्सव का ये नौवा संस्करण है, यूपी सरकार हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाती है और हर साल गिनीज बुक में अपना नया रिकॉर्ड दर्ज कराती है. आमतौर पर पिछली बार की अपेक्षा अधिक दिए हैं जलाकर हर साल रिकॉर्ड बनता था पर इस बार दीप जलाने के साथ-साथ आरती के दौरान 2100 दियों का दीपदान करके भी एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है.

 

Published at : 16 Oct 2025 02:37 PM (IST)
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
