हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaIsrael Iran Warटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChandra Grahan: 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण, काशी विश्वनाथ समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद

Chandra Grahan: 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण, काशी विश्वनाथ समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद

Chandra Grahan 2026: मंगलवार 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण शाम 6:45 से 48 मिनट तक रहेगा. काशी के मंदिर, जैसे विश्वनाथ, ग्रहण से पहले बंद होंगे. सूतक काल के कारण 3 मार्च को होली नहीं मनाई जाएगी.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 03 Mar 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है. ग्रहण की शुरुआत शाम 6 बजकर 45 मिनट पर होगी और इसका मोक्ष ठीक 48 मिनट बाद होगा. चंद्र ग्रहण को लेकर काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों के कपाट सूतक काल से पहले ही बंद किए जा रहे हैं.

 डेढ़ घंटे पहले बंद होगा काशी विश्वनाथ मंदिर

ABP न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार काशी में भगवान शंकर के सबसे प्रमुख धाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को ग्रहण से डेढ़ घंटे पहले बंद करने की परंपरा है. इस परंपरा का पालन करते हुए आज शाम 5 बजकर 15 मिनट पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. ग्रहण मोक्ष के आधे घंटे बाद पूजन विधि के साथ सभी धार्मिक स्थलों के कपाट भक्तों के लिए पुनः खोल दिए जाएंगे.

 संकट मोचन, बड़ा गणेश समेत कई मंदिर होंगे बंद

काशी के संकट मोचन मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, श्री महामृत्युंजय मंदिर और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल भी परंपरागत रूप से सूतक काल से पहले बंद किए जा रहे हैं. ग्रहण समाप्त होने के बाद पूजन विधि पूरी कर सभी मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे.

 चंद्र ग्रहण के कारण 3 मार्च को नहीं मनेगी होली

2 मार्च की रात होलिका दहन के बाद 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल होने के कारण होली नहीं मनाई जा रही. ऐसे में इस बार चंद्र ग्रहण के अगले दिन यानी 4 मार्च को पूरे देश में धूमधाम के साथ होली का रंगोत्सव मनाया जाएगा.

 क्या है सूतक काल का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल शुरू होता है जिसे अशुभ माना जाता है. इस दौरान मंदिरों में पूजा-अर्चना और दर्शन वर्जित होते हैं. ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि और पूजन विधि के साथ सामान्य दिनचर्या फिर से शुरू होती है.

और पढ़ें
Published at : 03 Mar 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Kashi NEWS UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chandra Grahan: 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण, काशी विश्वनाथ समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद
वाराणसी: 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण, काशी विश्वनाथ समेत सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: सरकारी विभागों पर 104 करोड़ का भारी बिजली बिल बकाया, UPCL ने जारी की चेतावनी
उत्तराखंड: सरकारी विभागों पर 104 करोड़ का भारी बिजली बिल बकाया, UPCL ने जारी की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Muzaffarnagar News: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित त्यागी गिरफ्तार, ऑनलाइन बेचता था अवैध हथियार
मुजफ्फरनगर: कुख्यात विक्की त्यागी का बेटा रक्षित गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर बेचता था अवैध हथियार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'
देहरादून: मस्जिद में होली खेलने की धमकी के बीच 'काली सेना' चीफ हाउस अरेस्ट, बोले- 'अभी नहीं...'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
साउथ सिनेमा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलों को दिया ये बड़ा तोहफा
शादी के बाद रश्मिका-विजय जीत रहे लोगों का दिल, अब तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलों को दिया तोहफा
विश्व
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
Israel-Iran War: 'हां मेरे दोस्त का फोन आया था और उन्होंने....', पीएम मोदी के कॉल पर बेंजामिन नेतन्याहू का जवाब
ट्रेंडिंग
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
दुबई के होटल में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी महिला, तभी गिरी मिसाइल और हो गया धुआं-धुआं; देखें वीडियो
शिक्षा
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
मिडिल ईस्ट में कितने हैं CBSE के कितने स्कूल, वहां कैसे होती है पढ़ाई?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget