हरिद्वार में अमित शाह के दौरे की तैयारी तेज, सीएम धामी ने खुद बैरागी कैंप पहुंचकर लिया जायजा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार (3 मार्च) को आगामी 7 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया. जहां तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं बैरागी कैंप मैदान पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया.

इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने मंच, सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

केंद्र सरकार के तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदर्शनी आयोजित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के पिछले चार सालों के कार्यों और केंद्र सरकार के तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर यहां विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी. साथ ही सहकारिता और विकास कार्यों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों और विकास के विजन को जन-जन तक पहुंचाने का अवसर होगा.

अगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रखी जाएगी रूपरेखा

स्थलीय निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 7 मार्च का कार्यक्रम एक बड़ा जनआयोजन होने जा रहा है, जिसमें हरिद्वार के साथ-साथ पूरे उत्तराखंड से कार्यकर्ता, पदाधिकारी और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. वहीं सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें लोगों के अंदर कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह देखा गया है.

इस कार्यक्रम में अगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रूपरेखा रखी जाएगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनाव तो अपने निर्धारित समय पर ही होंगे, मगर सराकर की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने कार्यों को जनता के सामने रखे और भविष्य की योजना के बारे में भी जनता को बताए.

मुख्यमंत्री धामी ने ईरान में जारी हालात को लेकर भी कहा कि, वहां फंसे उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास कर रही है. राज्य सरकार विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संर्पक कर रही है.