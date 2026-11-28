लखनऊ में मुज़फ़्फ़रनगर दंगों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं. जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली हैं. AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि बड़ी संख्या में दलित-मुस्लिम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा से जुड़ रहे हैं. इसलिए वो सपा और आजम खान से सवाल पूछ रहे हैं.

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान पर सवाल उठाए और दावा किया कि अब प्रदेश के दलित, अति पिछले और मुस्लिम समाज के लोग सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के साथ जुड़ रहे हैं. सपा सरकार में मुस्लिमों पर जो जुल्म हुआ उसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा.

मुजफ्फरनगर दंगों पर आजम-अखिलेश से सवाल

शादाब चौहान ने कहा कि "सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के ऐतिहासिक सफल कार्यक्रम में संविधान सेनानियों के उमड़े जनसैलाब के बाद आम जनता में दलित, मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, ये उसका प्रमाण है कि लखनऊ में आम मुसलमानों ने जो पोस्टर लगाए हैं कि किस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे के समय पर आज़म खान साहब और अखिलेश यादव जी दोनों के दोनों खामोश रहे."

AIMIM नेता ने कहा कि आजम खान साहब को आज जितना गुस्सा ओवैसी साहब पर है, वो योगी आदित्यनाथ जी पर क्यों नहीं है? और खान साहब बताएं कि मुजफ्फरनगर के फसाद के समय पर जब पचास हजार मुसलमान बेघर थे, वहाँ हमारी जान-माल का नुकसान हो रहा था, तो वहाँ नंगा नाच हो रहा था, आप क्यों नहीं गए थे?

उन्होंने कहा कि आज ये सवाल जब ओवैसी साहब और भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने उठाए तो आम जनता सवाल उठा रही है. अभी तो आम लोगों ने ये पोस्टर लगवाए हैं, अभी और सवाल होंगे. आम जनता सवाल कर रही है और आम मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों के सवालों के जवाब अखिलेश जी और आज़म खान साहब दोनों लोगों को देना पड़ेगा. इनकी सरकार में भी अत्याचार हुआ और जब बीजेपी ने मुसलमानों पर ज़ुल्म किया तो ये लोग तमाशा देखते रहे, उसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा.

बता दें कि राजधानी लखनऊ में आज कई जगहों पर मुज़फ़्फ़रनगर दंगों को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर अखिलेश यादव और आज़म खान की तस्वीर लगी है. इस पोस्टर में कहा गया है कि 'मुजफ्फरनगर दंगे के कातिल मुसलमानों का नेता नहीं हो सकता.' ये पोस्टर स्थानीय लोगों के द्वारा पर लगाए हैं. जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हैं.