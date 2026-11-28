केंद्रीय कैबिनेट द्वारा महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर प्रस्ताव पारित करने पर प्रतिक्रियाओं का दौर जार है. उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.

वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं. जब ये बिल पास हो जाएगा तो देश व उत्तर प्रदेश खुशियां मनाएगा."

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सपा-कांग्रेस पर बाधा का डालने का आरोप

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं. आजादी के बाद बहुप्रतीक्षित, देश की आधी आबादी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, उस पर बाधा डालने का काम कांग्रेस और वर्तमान के उनके बचे-कुचे सहयोगी दलों ने किया, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है."

उन्होंने आगे कहा, "नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पास होने के बाद जब महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने का समय आया और उसे लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो उस समय जिन दलों ने विरोध किया, देश की मातृ शक्ति निश्चित तौर पर उन्हें ध्यान में रखेगी.प्रसन्नता की बात यह है कि जब कल केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक करने के बाद 2011 की जनगणना के आधार पर देश के सभी राज्यों में लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटें, बढ़ाने का फैसला लिया है."

यूपी में होंगे 120 सांसद

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "उत्तर प्रदेश में 80 की जगह अब 120 सांसद होंगे. ऐसे ही 403 विधायकों की जगह लगभग 605 विधायक हो जाएंगे. इसी अनुपात में हर राज्य में ये संख्या बढ़ने वाली है. इसमें 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी."

उन्होंने आगे कहा, "मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और डिंपल यादव से कहना चाहता हूं कि इस बिल का विरोध न करें. यह बिल देश के हित में है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला है, संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे कई दलों का हमें सहयोग मिलने की संभावना दिख रही है, जिसके आधार पर महिला आरक्षण और परिसीमन का ये बिल पास हो जाए."

बीजेपी सरकार ने खोला आरक्षण का रास्ता

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, "हमारी सरकार ने आरक्षण का रास्ता खोला था ,कैबिनेट ने सुनिश्चित कर दियाहै की 2029 तक इसको लागू कर दिया जाएगा. इस बिल के आने के बाद महिलाओं का हक़ अधिकार मिलेगा."

उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी महिला हित के लिए खड़े हैं. यूपी में भी सीट बढेंगी, संसद में, विधानसभा में पर्याप्त सीटें मिलेंगी. कांग्रेस-सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सपा गलबहियां कर महिलाओं के हक को लूटना चाहते हैं. दावा किया कि बीजेपी सरकार में महिलओं के अधिकार बढ़ रहे. आज बेटियाँ सड़कों पर सुरक्षा दे रहीं.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के हक़ हक्कूक के लिए लड़ेगी.सपा महिलाओं के हक को मारते हैं और महिलाओं के हित की बात करते. समाजवादी पार्टी पूरी तरह भ्रमित है,गुंडे माफिया का समर्थन करते , महिलाओं के हित के उनको कोई मतलब नहीं.

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