यूपी कांग्रेस की कमान संभालते ही एक्टिव हुईं आराधना मिश्रा, गठबंधन पर बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा एक्टिव हो गई हैं और नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा मौका दिया है और वह संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत करेंगी.

यूपी कांग्रेस चीफ आराधना मिश्रा ने कहा- "मैं सिर्फ नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा मौका दिया है." उन्होंने अपनी ब्राह्मण पहचान को लेकर भी कहा कि उन्हें गर्व है कि वह ब्राह्मण समाज से आती हैं, लेकिन कांग्रेस में जाति-बिरादरी का कोई महत्व नहीं है. पार्टी का उद्देश्य सबका सम्मान, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना है.

उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत के कारण मोदी सरकार आज बैसाखी के सहारे चल रही है. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम किया, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला.

सीट बंटवारे का फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा- आराधना मिश्रा

गठबंधन के सवाल पर आराधना मिश्रा ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव में सीटें भी जरूरी हैं और जीत भी जरूरी है. समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा कि यह फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा. उनके मुताबिक गठबंधन का फॉर्मूला पहले दिल्ली में तय हुआ था और आगे भी दिल्ली में ही तय होगा.

आराधना मिश्रा ने कहा कि सम्मानजनक सीट बंटवारा होना चाहिए और 150 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना जरूरी है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा.

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सफलता का श्रेय राहुल गांधी को देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत का चेहरा राहुल गांधी थे. उन्होंने दावा किया कि आज देश राहुल गांधी की ओर देख रहा है.

इस्तीफा दे दें ज्ञानेश कुमार- आराधना मिश्रा

वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर की गई कथित टिप्पणी पर आराधना मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और उनके अंदर जरा भी नैतिकता है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने ज्ञानेश कुमार से देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगने की मांग भी की.