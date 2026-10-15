Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी का ऐलान, सफाईकर्मियों को मिलेगा 16 हजार मानदेय

CM योगी का ऐलान, सफाईकर्मियों को मिलेगा 16 हजार मानदेय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और उन्होंने कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 16 हजार रूपए करने की बात कही.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 15 Oct 2026 08:50 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में वाराणसी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामकटोरा स्थित सरोजा पैलेस में स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया. ‘स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के’ अवसर पर पुष्प वर्षा कर उन्होंने स्वच्छता कर्मियों का मान बढ़ाया और कहा कि सरकार स्वच्छता कर्मियों को मानदेय की गारंटी दे रही है. यदि कोई उनके मानदेय में कटौती करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम काम कर रहा है. स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम 16 हजार रुपये मानदेय मिलना चाहिए. इसके साथ ही उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा के तहत उपचार के लिए अस्पताल की सुविधा भी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कार्मिकों को सुरक्षा बीमा मिलेगा. दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार के लोग लाचार नहीं होंगे. उनका भी पीएफ कटेगा. सेवानिवृत्त होने पर उनके पास खुद की पूंजी भी होगी और बैंक से इस पर ब्याज भी मिलेगा, जिससे वह बच्चों पर आश्रित नहीं होंगे, बल्कि अपना खर्च खुद उठा सकेंगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में प्रेस वार्ता के बीच भावुक हुईं अंकिता भंडारी की मां सोनी, फफक-फफक कर रोईं

सफाई कर्मियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर जोर 

मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके आर्थिक और सामाजिक भविष्य को सुरक्षित करने पर जोर दिया. कहा कि सरकार की इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है.

कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  स्वच्छता कर्मियों  को आत्मीयता के साथ अपने हाथों से भोजन परोसा. इस दौरान सफाई कर्मियों के चेहरे पर खुशी और सम्मान का भाव दिखाई दिया. सभी ने मुख्यमंत्री के इस स्नेहपूर्ण व्यवहार के बीच भोजन ग्रहण किया.

सफाई  कर्मियों  की प्रतिक्रिया

इस दौरान सफाई कर्मी रोहित ने कहा कि काशी को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान देने के लिए आज हम लोगों को सम्मान मिला है. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से हम सभी सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे. उन्होंने हम सभी पर पुष्प वर्षा भी की.

वहीं एक अन्य सफाई कमरी वसीम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की पीड़ा को समझा है और हमारी समस्याओं को लेकर गंभीर हैं. पहले हम लोगों के मानदेय से पैसे काट लिए जाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है. उचित मानदेय मिलने से हम अपने परिवार का खर्च बेहतर तरीके से उठा सकेंगे. 

इसके साथ ही वहां मौजूद अल्पना देवी ने कहा कि हमारे काम को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हमें सम्मानित किया है. ऐसा सम्मान हमें पहले कभी नहीं मिला. हम सभी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं. मुख्यमंत्री जी ने मानदेय और सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो बातें कही हैं, उनसे हम सभी सफाई कर्मी काफी खुश और उत्साहित हैं.

सफाई कर्मी पुनवासी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सुरक्षा को लेकर जो बातें कही हैं, वह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है. त्योहार के मौके पर इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मान मिलने और आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिलने से त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं.

यह भी पढ़ें: 'दुष्यंत गौतम को...' अंकिता भंडारी के परिजनों ने सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

Published at : 15 Oct 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH States News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम केस: फांसी की सजा सुन साहिल-मुस्कान बेचैन! जेल में कैसी बीती पहली रात?
नीला ड्रम केस: फांसी की सजा सुन साहिल-मुस्कान बेचैन! जेल में कैसी बीती पहली रात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण के करीबी भवानी के सपा में आने से बदलेंगे गोंडा के समीकरण! क्या है अखिलेश की रणनीति?
बृजभूषण के करीबी भवानी के सपा में आने से बदलेंगे गोंडा के समीकरण! क्या है अखिलेश की रणनीति?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली में प्रेस वार्ता के बीच भावुक हुईं अंकिता भंडारी की मां सोनी, फफक-फफक कर रोईं
दिल्ली में प्रेस वार्ता के बीच भावुक हुईं अंकिता भंडारी की मां सोनी, फफक-फफक कर रोईं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुष्यंत गौतम को...' अंकिता भंडारी के परिजनों ने सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
'दुष्यंत गौतम को...' अंकिता भंडारी के परिजनों ने सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
अंकिता भंडारी केस: जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को न दें पदभार, राहुल की राष्ट्रपति को चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम केस: फांसी की सजा सुन साहिल-मुस्कान बेचैन! जेल में कैसी बीती पहली रात?
नीला ड्रम केस: फांसी की सजा सुन साहिल-मुस्कान बेचैन! जेल में कैसी बीती पहली रात?
इंडिया
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
'बंद करो, दफा हो जाओ...', प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, नेहा बोरा का ऐलान- ये आंदोलन नहीं रुकेगा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
'दृश्यम 3' 500 करोड़ के पार फिर भी 'हनुमान अंश' से रह गई पीछे, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
इंडिया
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
US में हिंदू मंदिर में गोलीबारी की साजिश पर भड़का MEA, 'भारत विरोधी नफरत बढ़ रही है'
इंडिया
'जरूर सत्ता परिवर्तन होगा, हम सब चाहते हैं कि...', प्रशांत भूषण का बड़ा बयान
'जरूर सत्ता परिवर्तन होगा, हम सब चाहते हैं कि...', प्रशांत भूषण का बड़ा बयान
टेक्नोलॉजी
सस्ते में मिल रहा सेकेंड हैंड iPhone खरीदना चाहिए या नहीं? जान लें
सस्ते में मिल रहा सेकेंड हैंड iPhone खरीदना चाहिए या नहीं? जान लें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget