गोरखपुर में जमीन विवाद में हत्या, चचेरे भाई की गोली से युवक की मौत

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गुरूवार को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां करनपुरा गांव में खेत जोतने के विवाद में चचरे भाई ने गोली मार कर भाई की हत्या कर दी. जिसके बाद कोहराम मच गया. दोनों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. इस घटना से गांव में सनसनी फैल गयी.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सुबह 10 बजे हरपुर बुदहट के करनपुरा गांव में खेत जोतने को लेकर विवाद हो गया. इस दौरान चचेरे भाई राधेश्याम पाण्डेय ने गोली मारकर 21 वर्षीय आदर्श पाण्डेय को गोली मार दी. पेट में गोली लगने के बाद युवक जान बचाने के लिए भागा, लेकिन गांव की पुलिया के पास पहुंचते ही उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. परिजनों का कहना है कि जमीन को लेकर परिवार के लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था

मेथौली के रहने वाले सुदामा पांडेय उर्फ गामा का करनपुरा गांव में नेवासा है. उनके अन्य भाई करनपुरा में रहकर खेती करते हैं. जमीन को लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था. गुरुवार सुबह सुदामा का बेटा आदर्श पांडेय (21) खेत की जुताई कराने पहुंचा था.उसके चचेरे भाई राधेश्याम पांडेय उर्फ रधई ने खेत जोतने से मना कर दिया. इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ. इसके बाद ट्रैक्टर वहां से चला गया.

आरोप है कि ट्रैक्टर के जाने के बाद रधई का एक अन्य भाई मौके पर पहुंचा और आदर्श को गोली मारने के लिए ललकारा. इसके बाद राधेश्याम उर्फ रधई ने आदर्श पर गोली चला दी. गोली पेट में लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आदर्श जान बचाने के लिए भागा, लेकिन गांव की पुलिया के पास पहुंचते ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पर हरपुर बुदहट के थानाध्यक्ष प्रशांत पाठक पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और उसे सहजनवा सीएचसी लेकर गए. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शुरु की कार्रवाई

एसपी नार्थ राजेश घुनावत ने बताया कि सुबह 10:00 बजे हरपुर बुदहट पुलिस को सूचना मिली कि करनपुरा गांव में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि 21 वर्षीय आदर्श पाण्डेय को उसके चचेरे भाई राधेश्याम पाण्डेय ने जमीनी विवाद में उसे गोली मारकर घायल कर दिया था.घायल व्यक्ति को पुलिस के द्वारा सीएचसी सहजनवा भिजवाया गया. चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है. सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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