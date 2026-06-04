दिल्ली अग्निकांड के बाद प्रयागराज में अलर्ट, फायर ब्रिगेड टीम ने शुरू की होटलों की जांंच

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित ‘फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट’ होटल में बुधवार को हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. प्रयागराज में फायर ब्रिगेड विभाग की तरफ से शहर के सभी बड़े होटलों में सघन अग्नि सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति प्रयागराज में न हो. आपको बता दें कि दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई थी.

फायर विभाग की टीमों ने शहर के प्रमुख होटलों में पहुंचकर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर गैस सिलेंडर, आपातकालीन निकास मार्ग (इमरजेंसी एग्जिट), अलार्म सिस्टम और कर्मचारियों की ट्रेनिंग की गहनता से जांच की. जांच के दौरान कुछ होटलों में तकनीकी और प्रबंधकीय स्तर पर खामियां पाई गईं, जिन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए हैं.

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फायर सेफ्टी अधिकारी ने की होटल्स में चेकिंग

वहीं, एफएसओ राकेश चौरसिया ने बताया कि यह चेकिंग अभियान नियमित रूप से हर माह अलग-अलग ऑक्यूपेंसी जैसे होटल, अस्पताल, स्कूल और हाई-राइज बिल्डिंग में चलाया जाता है. दिल्ली की हालिया घटना को देखते हुए मुख्यालय के निर्देश पर विशेष सघन अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत दो टीमों का गठन किया गया है, जिनमें एक का नेतृत्व सीएफओ और दूसरी का स्वयं एफएसओ कर रहे हैं.

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अभियान का उद्देश्य सिर्फ कमियां निकालना नहीं- FSO

उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल खामियां निकालना नहीं, बल्कि होटल स्टाफ को फायर सेफ्टी उपकरणों के उपयोग, इमरजेंसी स्थिति में मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया और एग्जिट रूल्स की जानकारी देना भी है. जहां भी कमियां पाई जा रही हैं, वहां पत्राचार कर उन्हें शीघ्र दुरुस्त कराया जाएगा. फायर विभाग ने साफ किया है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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