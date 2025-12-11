यूपी में 15 दिसंबर से फिर धधकेगी छात्र आंदोलन की आग! सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी मिला साथ

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों ने आंदोलन का बिगुल फूंकने के ऐलान किया है, छात्रों ने ऐलान किया है कि वे सोमवार 15 दिसंबर को यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे. लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में छात्रों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है, इसे लेकर छात्रों ने एक पोस्टर भी जारी किया है.

संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की ओर से पोस्टर जारी पोस्टर में कहा गया कि, सोमवार 15 दिसंबर को प्रतियोगी छात्र यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) का घेराव कर आंदोलन करेंगे." छात्रों का यह आंदोलन आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ करने का ऐलान किया गया है. फिलहाल छात्रों के आंदोलन के ऐलान के बाद अभी पुलिस-प्रशासन की तरफ से तैयारियों को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

पोस्टर के बीच में बंद मुट्ठी ने खींचा सभी का ध्यान

संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की ओर से जारी किये गए पोस्टर में लिखा है कि 'भ्रष्टाचार के खिलाफ महा आंदोलन, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच 15 दिसंबर,गेट नंबर 2, लोक सेवा आयोग, सोमवार,11 बजे." पोस्टर के बैकग्राउंड में आयोग गेट पर प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन की तस्वीर लगी हुई है. संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की ओर से जारी किये गए पोस्टर के बीच में बंद मुट्ठी दिखाई गई है, जो प्रतियोगी छात्रों की एकजुटता का प्रतीक है.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना

पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतियोगी छात्रों की ओर से जारी पोस्टर को एक्स पर पोस्ट किया है. अखिलेश यादव ने पोस्टर एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने लिखा, "नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, भाजपा जाए तो नौकरी आए." उन्होंने लिखा, "हमारा नैतिक समर्थन प्रतियोगिताओं के साथ हमेशा रहा है और रहेगा, यह राजनीति का नहीं युवाओं के भविष्य का सवाल है."