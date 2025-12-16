UP में रोजगार और EV सेक्टर को बढ़ावा, CM योगी और टाटा संस के बीच हुई रणनीतिक बैठक

आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा संस के चेयरमैन एन. चन्द्रशेखरन ने उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन पर चर्चा की इसमे चन्द्र शेखरन ने बताया कि टाटा समूह उत्तर प्रदेश में अपने कामकाज को और बढ़ाने जा रहा है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के क्षेत्र में. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के बीच हुई बैठक में प्रदेश में चल रही टाटा की परियोजनाओं और आगे होने वाले निवेश पर बातचीत हुई.

इलेक्ट्रिक वाहन और रोजगार

बैठक में बताया गया कि टाटा मोटर्स उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण को आगे बढ़ा रहा है और नए ईवी मॉडल भी तैयार किए जा रहे हैं. इससे राज्य में ईवी सेक्टर मजबूत होगा और लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे.

ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश

टाटा पावर पहले से ही प्रयागराज के बारा प्लांट में 1900 मेगावाट की थर्मल बिजली इकाई चला रहा है, जिससे प्रदेश की बिजली जरूरतें पूरी हो रही हैं. इसके साथ ही सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है. सोलर एनर्जी के तहत प्रयागराज और बांदा में 50-50 मेगावाट की दो सोलर परियोजनाएं चल रही हैं. इसके अलावा प्रदेश के सभी 75 जिलों में सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, जिससे साफ-सुथरी ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है और प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है.